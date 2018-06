Geen blubberige haring en oliebollen als schoenzolen meer: AD stopt met alle smaaktesten

Het AD stopt met de jaarlijkse haringtest vanwege kritiek op het onderzoek. Ook de friet- en oliebollensmaaktesten keren om die reden niet meer terug. ‘Laten we smaak maar laten wat het misschien toch vooral is: een kwestie van smaak’, schrijft hoofdredacteur Hans Nijenhuis in een verklaring.

De haringtest kwam vorig jaar onder vuur te liggen nadat universitair hoofddocent economie Ben Vollaard van de Universiteit Tilburg het testpanel beschuldigde van belangenverstrengeling. Een van de drie keurmeesters bleek namelijk verbonden aan een grote haringleverancier. Visboeren die hun haring bij deze leverancier inkochten, scoorden significant hoger in de test. ‘Het gaat om gemiddeld een 9,1 voor vishandels mét deze leverancier tegen gemiddeld een 5,5 voor vishandels zónder deze leverancier’, concludeerde Vollaard destijds.

Ook vielen veel visboeren over het afzeikerige toontje van de recensies. ‘Iets zachts en blubberigs wat daarop lijkt! Stopverf, snot, rans, niet te eten. Jakkes!’ schreef de krant bijvoorbeeld over de haring van een vishandel die op plek 137 eindigde. ‘Dit klopt gewoon echt niet’, reageerde de visspecialist destijds.

Nijenhuis zelf liet zich vorig jaar ook gaan in een discussie bij Jinek met twee teleurgestelde oliebollenbakkers die een 1 hadden gekregen. ‘Als je bakt zoals je praat, dan verbaast het me niet dat je als laatste bent geëindigd’, zei de hoofdredacteur tegen oliebollenbakker Jordy, wiens oliebollen als schoenzolen zouden smaken. Later bood hij zijn excuses aan. In de uitzending zelf beloofde hij al dat niemand meer zou worden afgezeken en er geen cijfers lager dan een 3 zouden worden gegeven in de test.

De hoofdredacteur geeft de critici wat betreft de kwetsende teksten bij de oordelen gelijk. ‘Ook wij vonden bij nader inzien dat we die beter anders hadden kunnen formuleren. Scherpe recensies kunnen misschien amusant zijn, maar zoals ik in december al in de krant schreef: leedvermaak is geen vermaak’, schrijft hij op de site van zijn eigen krant. ‘Wij testen en vergelijken om u te helpen de beste producten te vinden, niet om middenstanders te kwetsen.’

Maar met de kritiek van onderzoeker Vollaard is Nijenhuis het niet eens. Sterker nog: hij gaat een klacht indienen bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de universiteit. Volgens hem heeft de wetenschapper zich gebaseerd op foutieve gegevens en berekeningen.

‘We blijven achter het onderzoek staan’, zegt Vollaard telefonisch. ‘Hoe je het ook wendt of keert: er is een groot verschil in score tussen zaken die de vis inkopen bij groothandel Atlantic en andere groothandels. Dat ondergraaft de geloofwaardigheid van de test.’

De klacht is nog niet binnengekomen bij de universiteit. ‘We zullen zien’, zegt Vollaard, die zich niet al te veel zorgen maakt. Hij is blij dat hij met zijn onderzoek geruchten die al jaren gingen, heeft kunnen illustreren. ‘Daarvoor konden viswinkels die zich hierover uitspraken makkelijk weggezet worden als slechte verliezers. Dat kan nu niet meer.’

Robert den Haan, eigenaar van vishandel Ruud den Haan in Rotterdam die vorig jaar als nummer 1 uit de haringtest kwam, vindt het jammer dat de test stopt. ‘Het is altijd goed geweest voor de handel. Ze promootten de haring goed. Maar de reacties over degenen die onderin eindigden, konden vaak niet door de beugel en waren net te grof.’

Zelf zou Den Haan minimaal twee keer langsgaan bij dezelfde vishandel in een bepaalde periode. Hij noemt de impact van de eerste plek ‘gigantisch’. ‘We hadden het niet verwacht. Mensen kwamen uit Groningen en Friesland om onze haring te proeven.’ Die haringtoeristen kwamen slechts eenmalig, maar in Rotterdam en omgeving heeft Den Haan een hoop nieuwe klanten gekregen door de uitslag van de test. ‘Ze zien nu dat we niet alleen goed zijn met haring, maar ook andere goede producenten verkopen.’

‘Ik kreeg vanochtend een glimlach op mijn gezicht toen ik het las’, vertelt eigenaar Patrick van der Steen van kraam Bollen & Wafels uit Zwijndrecht. Hij eindigde in 2016 met een 3,5 op plek 137 in de oliebollentest. Het jaar daarvoor kregen zijn oliebollen nog een 7,5. ‘De beoordeling was een klap. Het gekke is dat wij al drie jaar hetzelfde recept en dezelfde werkwijze gebruiken. We bakken op de ouderwetse manier zonder chemisch gist. Dat is een bewuste keuze en daar gaan we ook niets aan veranderen.’

Ondanks de slechte beoordeling wisten klanten Bollen & Wafels nog volop te vinden. ‘We waren bang om klandizie te verliezen, maar veel mensen kwamen juist naar ons toe om te vertellen dat ze onze oliebollen perfect vonden. Het is eigenlijk bizar dat ze die test zo lang hebben kunnen volhouden zonder dat mensen in opstand kwamen.’