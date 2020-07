Geen beter land om een pandemie door te maken dan Nederland, vinden deze expatfamilies

Veel Nederlanders vieren dit jaar noodgedwongen vakantie in eigen land. Hoe bevalt dat? De Volkskrant doet de komende weken verslag vanaf campings en vakantieparken. Deze week: camping De Pekelinge in Zeeland. ‘Zijn jullie dronken?’

Ze komen uit China, Engeland en Amerika en ze hadden zich geen beter land kunnen wensen om een pandemie door te maken dan Nederland. ‘De regering is hier zó redelijk’, zeggen ze, ‘zó verstandig’. En de vrijheid die ze hier hebben: niet te vergelijken met pak ’m beet Wales. Daar is alles nog ‘pretty much’ in lockdown. ‘En met het aantal besmettingen hier valt het ook mee, internationaal gezien.’

Als de zon doorbreekt bloeit camping De Pekelinge op. Stoeltjes worden uitgeklapt en in het natte gras gezet. Barbecues beginnen te roken. In het buitenbad gillen de kinderen. Op één veldje klinkt tussen al het Nederlands en Duits opeens uitbundig Engels. Geen toeristen van over zee, die komen hier nog niet. Wel een vriendengroep van expatfamilies uit Breda.

Vier gezinnen zijn het. Hun kinderen gaan naar dezelfde internationale basisschool. De meesten hebben geen familie in Nederland, dus ze zijn elkaars volledige sociale leven. Sinds de basisscholen weer open zijn, althans. Daarvoor bleef elk gezin zo veel mogelijk thuis in isolatie. Vonden ze wel zo netjes. Dat deden Nederlanders toch ook allemaal?

Linksonder Lisa Allison, daarnaast in de bloemetjestrui Heather Longford, in de zwarte jas Selina Meng. Beeld Foto: Kaya Bouma

Opperbest

Vanmiddag hebben ze hun tenten opgezet, direct daarna de barbecue aangestoken. Nu zitten ze na te tafelen op het grasveld tussen hun tenten. Campingstoeltjes in een kringetje, plastic wijnglazen in de hand, borrelnootjes op tafel. De kinderen komen en gaan. De stemming is opperbest.

Leven in een vreemd land terwijl covid-19 het maandenlang onmogelijk maakte om familie en vrienden ‘thuis’ te bezoeken: dat moet zwaar geweest zijn.

Nee hoor, klinkt het vrolijk. In tegendeel. Lisa Allison (42) uit Wales: ‘We hebben hier veel meer vrijheid dan onze familie en vrienden thuis. En we hoeven ons alleen zorgen te maken over ons eigen gezin.’ Selina Meng (38) uit Beijing: ‘Ik had opeens alle tijd om te reflecteren en te ontspannen.’ Normaal leeft Meng ‘in de lucht’. Ze reist elke maand naar China op en neer voor het bedrijf dat ze samen met haar Nederlandse man runt. Stralend: ‘Ik heb zelfs in de tuin gewerkt.’

Natuurlijk, ze maken zich heus zorgen om hun families. De Britse schoonvader van Heather Longford (46) is boven de 70. ‘Dan mag je deur eigenlijk niet uit. Zijn vrouw is 69, die doet de boodschappen, maar zij wordt binnenkort ook 70. Hoe ze dat gaan oplossen weet ik niet.’ Haar eigen Amerikaanse ouders zijn doodsbang als ze de straat op gaan. ‘In de VS wordt heel dramatisch gedaan over corona. Daar is het allemaal doom and gloom.’ En er is Trump. ‘Een radicalist, maar wel goed voor de economie.’

Barbecue op Camping de Pekelinge - niet de expatfamilies uit dit verhaal. Beeld Aurélie Geurts

Veel liever zitten ze in Nederland. Een en al redelijkheid hier. Nog iets wat ze mooi vinden: de samenleving is hier ‘erg sociaal’. Longford: ‘In Amerika is iedereen alleen maar met zichzelf bezig. Jullie denken na over de hele groep: hoe je hier als maatschappij zo goed mogelijk door komt.’

Eén groot feest die intelligente lockdown, kortom. Vandaar ook dat drie van de vier expatgezinnen voorlopig nog geen plannen hebben om terug te vliegen naar hun families. Dat zou betekenen dat ze bij aankomst eerst twee weken in quarantaine moeten en vervolgens in Nederland weer twee weken. Nutteloos, vindt Meng: ‘Ik ben een zakenvrouw, ik wil mijn tijd niet verspillen.’

Missen ze hun familie dan niet? Longford: ‘Wil je een eerlijk antwoord?’ Een lachsalvo rolt over het veldje. Een van de kinderen die het gesprek gevolgd heeft kijkt vragend de kring rond. ‘Zijn jullie dronken?’