Geen besluit tijdens Catshuisberaad over verdere versoepelingen

Minister Hugo de Jonge arriveert bij het Catshuis. Beeld EPA

Dinsdag wordt opnieuw vergaderd door de meest betrokken ministers, waarna demissionair minister-president Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge dinsdagavond in de persconferentie eventuele versoepelingen bekendmaken. Dan kunnen ook de cijfers over maandag en dinsdag worden meegewogen. Eventuele versoepelingen gaan sowieso pas dinsdag 18 mei in.

Sinds begin april daalde het aantal wekelijkse opnamen op de ic met 23 procent, terwijl een daling van 20 procent de norm is die wordt aangehouden om verdere versoepelingen mogelijk te maken. De daling van gewone ziekenhuisopnamen voldoet echter nog niet aan de norm van het Outbreak Management Team (OMT). Ook daarvoor wordt een afname van 20 procent aangehouden, de daling bedroeg echter 12 procent. Het zondagse Catshuisoverleg van het kabinet met deskundigen van het OMT was vorige week al uitgesteld omdat ook toen de coronacijfers niet goed genoeg waren voor verdere versoepelingen.

Als mogelijke versoepelingen wordt het openen van ‘doorstroomlocaties’ genoemd: attracties in de open lucht waar bezoekers circuleren, zoals dierentuinen en pretparken, die al sinds half december gesloten zijn. Ook de mogelijkheden voor buitensporten kunnen wellicht worden verruimd. De sportscholen zouden weer open kunnen en hetzelfde geldt voor de muziekscholen. Doorstroomlocaties binnen, zoals musea en culturele instellingen, zouden toegankelijk worden voor mensen met een negatieve coronatest. Ook zouden er – beperkt – weer toeschouwers naar sportwedstrijden mogen. Wellicht wordt dinsdag ook meer duidelijkheid gegeven over wat mogelijk is in de zomervakantie. Daarvoor is afstemming in Europees verband nodig. Tot 15 mei geldt nog een wereldwijd negatief reisadvies.

Voor dat alles is het dus volgens OMT en kabinet nog net te vroeg, al laten de cijfers een gunstige ontwikkeling zien. Het openingsplan, door de regering in april gelanceerd om de weg uit de coronabeperkingen te wijzen, kan daarmee verdere vertraging oplopen. Een volgende stap is voorzien voor 26 mei. Dan zouden onder meer de restaurants weer open moeten kunnen. Het aantal bezoekers aan huis zou naar vier personen gaan.

De huidige versoepelingen – terrassen beperkt open, winkels weer open, avondklok afgeschaft, twee bezoekers thuis – hebben de druk om snel meer maatregelen terug te draaien verkleind. Uit een opiniepeiling voor de NOS bleek vorige week dat ongeveer de helft van de bevolking vindt dat vanwege de druk op de zorg verdere versoepelingen nu niet gewenst zijn.

In eerdere gevallen legde het kabinet soms een OMT-advies naast zich neer. Dat gebeurde toen op 28 april de avondklok werd afgeschaft en de winkels weer open mochten. Premier Rutte noemde dat toen ‘een verantwoord risico’.