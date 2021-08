Geen algehele jubelstemming onder docenten na versoepelingen: ‘Universiteit zal snelweg voor het virus worden’

Een lege collegezaal in de Erasmus Universiteit. Universiteiten en hogescholen mogen open, maar onder docenten valt kritiek te horen. 'Er is geen communicatie geweest met de werkvloer.' Beeld ANP

Donderdag lekte uit dat met ingang van het nieuwe collegejaar mbo’s, hogescholen en universiteiten weer ‘opengaan’. Er hoeft niet langer anderhalve meter afstand gehouden te worden, al geldt er nog wel een maximum aantal studenten (75) per collegezaal. ‘Enorme opluchting voor iedereen’, twitterde voorzitter van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) Pieter Duisenberg snel daarna.

Van algehele opluchting is geen sprake. Een groot aantal docenten vraagt zich af of het onderwijs wel veilig kan plaatsvinden. Zij pleiten voor vaccinatie- of negatieve testbewijzen en mondkapjes, ook binnen lokalen. ‘De voorstanders voor opening zonder maatregelen gebruiken vooral het argument dat het hoger onderwijs zo belangrijk is’, zegt docent Jan Overwijk (Universiteit Utrecht). ‘Daardoor wordt er een valse tegenstelling gecreëerd. Als je niet voor volledige opening bent, lijkt het alsof je onderwijs niet belangrijk vindt.’

‘Dwaasheid’, noemt UvA-hoogleraar politieke wetenschap John Grin de versoepelingen. ‘We hebben het hier over twintigers. Die zoeken elkaar op en hebben vaak internationale contacten. Dat verwijt niemand ze. Maar via bijbaantjes en horeca zitten ze ook op kruispunten van sociaal verkeer – zo zal de universiteit een snelweg voor het virus worden.’

Vaccinatiegraad te laag

Te weinig, oordelen Overwijk en Grin over de veiligheidsmaatregelen die wel worden doorgevoerd, zoals ventilatie en eenrichtingsverkeer in gebouwen en verplichte mondkapjes op de gangen. Ook kunnen studenten zich op locatie vrijwillig laten testen en komen er op een aantal universiteiten en hogescholen tijdens de introductietijd mobiele vaccinatielocaties. Maar de vaccinatiegraad onder jongeren – eenderde van de de mensen tussen de 18 en 25 is volledig gevaccineerd – is nog te laag voor vergaande versoepelingen, vinden ze.

‘Mijn luchtwegen zijn kwetsbaar’, zegt universitair docent genderstudies Ilse Lazaroms (Utrecht). ‘Ik ben alleenstaand en heb een dochter van 6. Dus alles valt of staat met mijn gezondheid. En dan sta ik straks twee uur lang in overvolle, slecht geventileerde werkgroeplokalen te doceren. De universiteit hoort een veilige werkomgeving voor docenten en studenten te garanderen.’

Hoogleraar Koreastudies Remco Breuker (Leiden) vindt dat studenten aan het eind van vorig collegejaar van de universiteit bericht hadden moeten krijgen: ‘Zorg dat je op 1 september volledig gevaccineerd bent.’ ‘Dat had prima gekund’, zegt ook Overwijk. ‘Vanaf 19 juni konden zij zich laten prikken.’

Voldongen feiten

Een verontwaardiging die onder de docenten breed leeft, is dat het overleg langs hen heen gegaan is. Ze worden nu voor voldongen feiten geplaatst. Breuker: ‘Er is gewoon geen communicatie geweest met de werkvloer. De alternatieve werkelijkheid van de VSNU is hartstikke mooi. Maar wij zitten niet in dat universum.’

Pieter Duisenberg herkent zich niet in het beeld dat docenten overgeslagen zijn. ‘Wij hebben hier met de rectoren en vakbonden veel over gesproken. Maar ik snap dat er zorgen zijn. Het is een spannend moment. We gaan kijken hoe we het op de zorgvuldigste manier kunnen gaan doen. We zijn blij met het kabinetsbesluit.’

Vanuit het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) klonken vrijdag eveneens tevreden geluiden. ‘Er zijn studenten en docenten die zich zorgen maken’, beaamt voorzitter Lisanne de Roos. ‘Met hen moet het gesprek worden aangegaan: met maatwerk kan hun situatie verbeterd worden.’ Volgens haar is de grote meerderheid content dat de instellingen weer open gaan. Vaccinatie- of testbewijzen ziet ze, op dit moment, niet zitten. ‘We moeten niet aan de toegankelijkheid van het onderwijs gaan tornen.’