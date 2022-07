Geel, groen, wit en de bollen: in de Tour Femmes delen Nederlanders de lakens uit

Annemiek van Vleuten won zondag soeverein de laatste etappe en de hele Tour. Beeld AFP

Op een groot podium bij de top van la Planche des Belles Filles is het zondag aan het begin van de avond een komen en gaan van Nederlands beste wielrensters. In de eerste Tour de France Femmes sinds jaren trekken ze nagenoeg alle denkbare leiderstruien aan.

Dit zijn de filles die deze dag bezit hebben genomen van de gemene bult in de Vogezen. Het belangrijkste tricot, het geel, is voor Annemiek van Vleuten (39), winnares van het algemeen klassement. Het groen, voor de renster die in de sprints de meeste punten verzamelde, zit om de schouders van Marianne Vos (35). Demi Vollering (25) draagt de bollentrui, bestemd voor de beste klimmer. De witte trui wordt uitgereikt aan de hoogst geklasseerde jongere onder de 23. Shirin van Anrooij (20) neemt ’m stralend in ontvangst. En vergeet ook niet dat Van Vleuten, Vos en sprintkanon Lorena Wiebes zes van de acht etappes wonnen; ieder twee.

Trots op de race

Er wordt meer geglunderd. Oud-renster en koersdirecteur Marion Rousse loopt in Lure, de startplaats van de laatste etappe, cameraploegen, fotografen en journalisten langs. Ze is trots op haar race. De rensters hebben er een spektakel van gemaakt, ‘elke dag weer’. Het niveau was hoog, getuige het geringe aantal deelneemsters dat buiten de tijd over de finish rolde. Het publiek kwam massaal kijken; ze was er niet zo zeker van geweest, bekent ze. Het was zo mooi dat er veel jongens en meisjes bij waren. Haar organisatie werkt al volop aan een volgende editie. Niet uitgesloten is dat dan de Alpen worden aangedaan, maar dan niet met een reeks cols achtereen. Dat, gelooft ze, is nog te veel gevraagd.

Onder de luifel van de bus van Jumbo-Visma, trapt Marianne Vos zich warm, met een koelvest om de schouders – de temperatuur nadert de 30 graden. Met enkele rensters was zij de pleitbezorger van een volwaardige vrouwentour. Ze heeft genoten. ‘Dit heeft de verwachtingen overtroffen. Het is geweldig om te zien dat het zo leeft. Dit krijgt na zo’n mooie editie zeker een vervolg.’

Alpe d’Huez

De dominantie van de Nederlandse rensters in Frankrijk was pregnanter dan voorzien. Winnen leek juist wat minder vanzelfsprekend, nadat in enkele voorjaarsklassiekers Belgische en Italiaanse vrouwen sterker bleken. Vos: ‘Het is nog altijd niet vanzelfsprekend. Het viel nu net allemaal de goede kant op, met de specialisten op hun terrein. Maar ik weet zeker dat de nivellering zich voortzet. Het buitenland zit niet stil.’

Annemiek van Vleuten had vooraf enige reserves. Het evenement was iets te veel vooraf een hype, vond ze. De rensters moeten het eerst maar eens laten zien. Na acht dagen koersen is ze overtuigd. ‘Het is niet een sideshow voor de mannentour. Dit is een geweldige start.’ Telkens was het van het begin af aan een gevecht. Overal was strijd voor de truien. ‘Ja, dit is wel de grootste etappewedstrijd.’ Volgend jaar is ze er weer bij. Ze hoopt dat dan de Alpe d’Huez erin zit.