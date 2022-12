Gedurfde aanval op Russische bases: met welk wapen sloegen de Oekraïners toe?

Beeld verspreid op Telegram van een van de Tu-22-bommenwerpers die mogelijk werden beschadigd bij de aanval op de Russische luchtmachtbasis Dyagilevo. Beeld Twitter (telegram)

De aanval is onmiskenbaar de grootste vernedering tot nu toe in de Oekraïne-oorlog voor het Russische leger en het Kremlin. Drones wisten ongehinderd het Russische luchtruim binnen te treden waarna ze zo’n 450 tot 700 kilometer konden afleggen, zonder te worden opgemerkt door de luchtverdediging van een kernmacht.

Tot overmaat van ramp voor het Russische opperbevel slaagden de drones erin twee luchtmachtbases te bereiken die een cruciale rol spelen in de nucleaire afschrikking van Moskou. Dat zo makkelijk Russische nucleaire bommenwerpers het doelwit konden worden van een verrassingsaanval, moet ook Amerikaanse generaals hebben verrast. Eerder wist het Oekraïense leger de Russen te vernederen met de vernietiging van de Moskva, het vlaggeschip van de Zwarte Zeevloot.

Dit zijn de drones waarmee Oekraïne mogelijk heeft toegeslagen:

Tu-141 Strizh:

Volgens het Russische ministerie van Defensie werden bij de aanval ‘drones van Sovjet-makelij’ gebruikt. Een hoge Oekraïense functionaris bevestigde tegenover The New York Times dat de aanvalsdrones inderdaad vanuit Oekraïne waren gelanceerd maar om welke drones het precies ging meldde hij niet. Tot nu toe was niet bekend dat Kyiv beschikte over een bewapende drone die zo ver kon vliegen.

De Russische mededeling vestigde wel meteen de aandacht op een vijftig jaar oude verkenningsdrone waarover zowel Rusland als Oekraïne beschikt: de Tu-141 Strizh. Ook militaire deskundigen legden op sociale media direct de link. Deze veertien meter lange drone met een bereik van zo’n duizend kilometer was in de jaren zeventig en tachtig in gebruik bij de Sovjet-luchtmacht om doelwitten uit te zoeken voor aanvallen.

Nadat de Sovjet-Unie uiteen was gevallen, verdwenen de stokoude Tu-141’s in de opslagplaatsen van het Russische en Oekraïense leger. Maar na de Russische annexatie van de Krim in 2014 en de oorlog die uitbarstte in de Donbas, maakte Kyiv de drones weer operationeel. Ze werden gebruikt voor verkenningsmissies. Hoeveel van deze onbewapende drones het Oekraïense leger toen had, is niet bekend.

Dat de Oekraïners de Tu-141 mogelijk hadden omgebouwd voor het uitvoeren van aanvalsmissies, bleek kort na de Russische invasie. In maart vorig jaar kwam een van deze drones terecht in de Kroatische hoofdstad Zagreb. Oekraïne ontkende iedere betrokkenheid. Maar volgens Zagreb kwam de drone uit de richting van Oekraïne.

Ook meldden Kroatische media dat uit onderzoek was gebleken dat de Tu-141 van het Oekraïense leger was en uit koers was geraakt. Pikant was ook dat de Kroatische minister van Defensie meldde dat in de krater sporen van explosieven en onderdelen van een bom waren gevonden. Daarna bleef het lange tijd stil rond deze drones. De grote vraag is nu of Oekraïne deze tijd heeft gebruikt om de bewapende Tu-141 te perfectioneren en gereed te maken voor een gedurfde aanval op het Russische leger.

Een drone van Oekraïense makelij:

In oktober trok het Oekraïense staatsdefensiebedrijf Ukroboronprom de aandacht met de mededeling dat een drone waaraan het werkte, in de afrondende fase was beland. De drone zou een bereik hebben van duizend kilometer en voorzien zijn van een bom van 75 kilo. ‘Hieraan wordt de laatste hand gelegd’, aldus het bedrijf op Facebook over de drone.

In de weken daarna meldde Ukroboronprom dat het zich opmaakte voor belangrijke tests van de drone, waarvan de naam niet werd genoemd. Wel werd een foto gepubliceerd van een deel van de drone. Kort voor de aanval op de Russische bases liet een woordvoerder van het bedrijf weten dat diverse tests inmiddels ‘succesvol’ waren uitgevoerd.

Als Oekraïne Neptune-antischipraketten kon ontwikkelen die voor de vernietiging van de Moskva werden gebruikt, waarom zou het dan geen aanvalsdrones kunnen maken? Voor het conflict met Rusland in 2014 losbrandde, speelden Oekraïense bedrijven een belangrijke rol bij de Russische wapenproductie. Motoren van gevechtshelikopters en transportvliegtuigen, raketten voor luchtgevechten en navigatiesystemen van atoomraketten werden geproduceerd in fabrieken in Oost-Oekraïne.

De grootste en zwaarste Russische kernraket, de SS-18 ‘Satan’, werd onderhouden door het Oekraïense Joesjmasj in Dnipro. Met de ontwikkeling van een drone voor grote afstanden wil Kyiv een groot gat vullen in de bewapening van het leger. President Volodymyr Zelensky en zijn generaals dringen al maanden tevergeefs aan op raketten met een bereik van zo’n driehonderd kilometer.

Met deze raket, de Amerikaanse Atacms, zou Oekraïne met het Himars-raketsysteem Russische eenheden, commandocentra en wapendepots ver achter de frontlinie kunnen vernietigen. Maar de regering-Biden houdt de boot af omdat de angst groot is in Washington dat Oekraïne de Atracms-raket ook gaat gebruiken om Russisch grondgebied te bestoken. Met de aanvallen op de twee Russische bases is deze Amerikaanse vrees alleen maar groter geworden.