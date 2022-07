Gedupeerden van bankschandaal in China raken gewond tijdens gewelddadig uiteenslaan protest

Demonstranten in Zhengzhou. Ze houden teksten omhoog als ‘Banken van Henan, geef me mijn geld terug’ Beeld REUTERS

Zhengzhou is al maanden het middelpunt van een groot financieel schandaal. Half april werden bij vier regionale banken alle rekeningen bevroren, nadat een aandeelhouder werd verdacht van ‘financiële misdaden’. Hij zou via illegale platformen klanten hebben geronseld. De man is op de vlucht geslagen. Meer dan 400 duizend rekeninghouders kunnen al maanden niet bij hun spaargeld. Naar schatting gaat het om miljarden euro’s.

Zo’n duizend rekeninghouders verzamelden zich zondagochtend voor zonsopgang – om de politie voor te zijn – voor de provinciale vestiging in Zhengzhou van de Centrale Bank van China. Ze scandeerden slogans en hielden spandoeken omhoog met boodschappen als: ‘Banken van Henan, geef me mijn geld terug’ en ‘Tegen de corruptie en het geweld van de overheid van Henan.’

Portretten van Mao

Sommige demonstranten hingen portretten van voormalig leider Mao Zedong op en zwaaiden met Chinese vlaggen. Dergelijke uitingen van patriottisme zijn een manier van Chinese demonstranten om duidelijk te maken dat hun protest niet gericht is tegen de centrale overheid, maar enkel tegen de lokale overheid. In China wordt verzet tegen de overheid meestal meteen onderdrukt.

Ondanks die voorzorgsmaatregel werd het protest met geweld uiteengeslagen. Op video’s op sociale media is te zien hoe iets na 11.00 uur groepen mannen in witte T-shirts, naar alle waarschijnlijkheid veiligheidspersoneel in burger, de vreedzame demonstratie bestormen. Ze delen klappen uit en sleuren betogers van trappen. De demonstranten gooien met waterflessen naar de bestormers. De video’s zijn ondertussen gecensureerd in China, maar zijn te zien op sociale media buiten China.

‘Gewelddadig en schaamteloos’

Volgens demonstranten vielen bij de bestorming gewonden, onder wie vrouwen en ouderen. Tal van betogers werden in bussen naar geïmproviseerde detentieruimtes afgevoerd in scholen, fabrieken en hotels. Enkele gewonde demonstranten gingen naar het ziekenhuis. Zij werden pas vrijgelaten na het tekenen van een schriftelijke belofte dat zij niet meer zouden demonstreren.

‘Ik had niet verwacht dat ze zo gewelddadig en schaamteloos zouden zijn’, aldus een anonieme rekeninghouder in een gesprek met tv-zender CNN. ‘Er was geen geen waarschuwing voor ze ons brutaal uiteendreven.’ Een andere demonstrant: ‘Waarom slaan overheidsmedewerkers ons in elkaar? Wij zijn slechts gewone mensen die ons geld terug willen, we hebben niets verkeerds gedaan.’

De overheidsaanpak van het bankschandaal leidde vorige maand al tot ophef, toen gedupeerde rekeninghouders werden verhinderd om te demonstreren. Dat gebeurde door manipulatie van hun ‘gezondheidscode’. Die voor de coronapandemie in het leven geroepen code moet groen zijn om te kunnen reizen, maar lokale autoriteiten zetten hem op rood.

Na grote verontwaardiging hierover in Chinese (sociale) media werden vijf ambtenaren gestraft voor het misbruiken van het gezondheidscodesysteem. Volgens de krant Southern China Morning Post zagen sommige rekeninghouders hun gezondheidscode in aanloop naar het protest van zondag opnieuw rood worden, zonder enige covidgerelateerde reden.

Protesten in Nederland

Chinese staatsmedia zwijgen het uiteengeslagen protest in Zhengzhou dood en op sociale media worden berichten over Zhengzhou gecensureerd. Chinese internetgebruikers proberen de censuur te omzeilen door gecodeerde berichten over protesten in Nederland (‘Helan’ in het Chinees, slechts één letter verschil met de provincie ‘Henan’). Op Weibo, het Chinese Twitter, circuleren klachten over ‘banken in Amsterdam’ (banken in Zhengzhou) en ‘de Nederlandse overheid’ (de Chinese overheid).

De lokale overheid en politie reageerden niet op vragen van persbureaus Reuters en AP. De provinciale banktoezichthouder van Henan plaatste zondagavond een kort bericht op zijn website, waarin het zei dat de autoriteiten het onderzoek naar de vier probleembanken zullen versnellen en met een plan komen om de situatie op te lossen.