Gedupeerden toeslagenaffaire vragen koning om excuses: ‘Ons leed was in zijn naam’

Slachtoffer van de toeslagenaffaire Badriah in de documentaire Alleen tegen de staat. Ze is een van de ondertekenaars van de brief aan koning Willem-Alexander. Beeld BNNVara

In hun brief verwijzen de gedupeerden naar alle berichten die zij de afgelopen jaren ‘uit naam van de koning’ ontvingen. ‘Dagvaardingen, dwangbevelen en brieven in uw naam werden bij ons op de voordeur geplakt’, schrijven ze. ‘Ook u bent in onze ogen verantwoordelijk voor het leed dat ons en onze kinderen is aangedaan. Bij deze sturen wij eindelijk een brief terug.’

Maandagavond werd de documentaire Alleen tegen de staat (BNNVara) van regisseur Stijn Bouma uitgezonden, waarin de briefschrijvers ook voorkomen. ‘Het benauwt mij om te zien hoe burgers soms reageren’, zei een van hen daarin. ‘Zo van: we weten het wel, jullie zijn zielig. Maar wat ons overkomt kan jou ook overkomen.’

In de Troonrede die de koning dinsdagmiddag namens de regering uitsprak, ging hij voor het handelen van de overheid in de toeslagenaffaire diep door het stof. ‘Mensen is letterlijk en figuurlijk onrecht gedaan. Fouten moeten worden hersteld en wie recht heeft op compensatie moet die zo snel mogelijk krijgen’, zei het staatshoofd.

Daarmee nam het demissionaire kabinet nogmaals de verantwoordelijkheid voor de manier waarop duizenden mensen in grote financiële problemen zijn gekomen. In januari trad het kabinet-Rutte III om die reden af. Voormalig minister Asscher van Sociale Zaken vertrok als leider van de PvdA. Overigens sprak de koning in de Troonrede van vorig jaar ook al het belang uit van snelle compensatie van de slachtoffers.

Excuusbrief

Concrete excuses van de koning kwamen er vooralsnog niet. Ondertussen gaan vele gedupeerden van de affaire nog steeds gebukt onder schulden. Een van de ondertekenaars ontving vorige week nog een invordering van de gemeente. Daarom richten de vijf zich nu, ook namens andere gedupeerden, tot de koning. ‘Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan onze hel. We zijn wanhopig en weten niet meer wat we moeten doen.’

De gedupeerden in de toeslagenaffaire hopen alsnog op excuses van de koning. ‘We hebben al eerder om een excuusbrief gevraagd’, zegt Janet Ramesar telefonisch. Ze is ook een van de ondertekenaars. ‘Nu krijgen we een brief, alleen wordt die ondertekend door Rutte en demissionair staatssecretaris Van Huffelen. Maar het leed dat ons is aangedaan was in naam van de koning.’

Ook willen de briefschrijvers een uitnodiging voor een gesprek met de koning. Dat zo’n gesprek hen direct uit de problemen zal helpen, verwacht Ramesar niet. ‘Hij kan geen druk zetten op het kabinet. Dat hij ons uitnodigt, is voldoende.’ Het gesprek zou dus vooral van symbolische waarde zijn. ‘De koning gaat met iedereen in gesprek, maar nog niet met ons, terwijl dit een van de grootste schandalen is die Nederland heeft gekend.’