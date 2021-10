Gedupeerden toeslagenaffaire moeten nóg langer wachten

Gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire vorig jaar in Den Haag voor het debat over de zaak in de Tweede Kamer. Beeld ANP

De ambtenaren zijn langer bezig dan gedacht om een dossier helemaal af te ronden: gemiddeld 50 uur per gedupeerde. Voor de zomer schatte zij de gemiddelde behandeltijd nog op 35 uur per dossier.

Ondertussen groeit het aantal slachtoffers dat aanspraak maakt op compensatie nog altijd. Tot nu toe hebben zich ruim 47 duizend ouders als gedupeerde gemeld. Eind vorig jaar waren dat er circa 10 duizend. Het herstelteam van de staatssecretaris heeft minder dan eentiende (circa 4.200 mensen) volledig beoordeeld.

‘Helaas lukt het niet om iedere ouder binnen de daarvoor geldende termijnen volledig te helpen’, schrijft Van Huffelen in haar achtste voortgangsverslag. Een boodschap die slecht zal vallen in de Tweede Kamer, want die dringt telkens aan op meer spoed. Om aan die wens tegemoet te komen besloot het demissionaire kabinet vorig jaar december om elke ouder die zich als slachtoffer meldt alvast 30 duizend euro uit te keren. De Belastingdienst voert met het oog op de snelheid daarbij slechts een lichte toets uit ter controle.

Onrealistische verwachtingen

Die versnellingsoperatie heeft maar beperkt effect gehad, zo blijkt nu. Voor veel ouders is die 30 duizend euro niet voldoende, bijvoorbeeld omdat ze in hun financiële nood hoge schulden hebben gemaakt. Duizenden van hen kampen ook met immaterieel leed als gezondheidsproblemen, relatieproblemen en kinderen die geestelijk onder de toestand hebben geleden. Van Huffelen schrijft: ‘Ik wil waken voor onrealistische verwachtingen. Leed dat in meer dan tien jaar is veroorzaakt kan niet in korte tijd worden weggenomen. Echte hulp aan ouders vraagt om een intensief proces, met veel persoonlijke aandacht. Ook legt de hersteloperatie bredere sociale problematiek bloot, waarvoor niet altijd op korte termijn een oplossing is.’

Van Huffelen meldt de Tweede Kamer ook dat de werving van personeel voor het herstelteam niet zo vlot meer verloopt. De krappe arbeidsmarkt is daar volgens haar debet aan. Bovendien is het verloop onder de bestaande hulpverleners groot, omdat het geestelijk zwaar werk is. Ook dat personeelstekort vertraagt het tempo van de hersteloperatie.