Gedupeerden toeslagenaffaire kritisch over Koolmees en ‘zielige ministers’

Demissionair minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees (D66) ontkende in het tv-programma dat hij in de ministerraad heeft gepleit voor het monddood maken van Tweede Kamerleden die grote kritiek hebben op de rol van het kabinet in de toeslagenaffaire. ‘Dat is gewoon niet waar en daarom ben ik ook best wel geëmotioneerd hierover’, zei hij maandagavond in Op1.

Koolmees reageerde op de openbaar gemaakte ministerraadnotulen waarin is te lezen dat hij, en andere bewindslieden, zich stoorden aan aanhoudende kritiek van Kamerleden in de toeslagenaffaire. Vooral de vele vragen van parlementariërs van de coalitiepartijen, Pieter Omtzigt (CDA) en Helma Lodders (VVD), wekten ergernis bij het kabinet.

Demissionair minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees. Beeld Arie Kievit

Gedupeerden van het toeslagenschandaal reageerden fel op het televisieoptreden van Koolmees. Door te doen alsof ‘zielige ministers hun werk niet konden doen’ vanwege kritische Kamervragen, draait de demissionair minister de zaken in hun ogen om. ‘De regering wist al jaren dat wij vernietigd werden, maar deed niets. Juist door die vragen werden zij eindelijk gedwongen het samen te bespreken.’

Dat schreven veertig gedupeerden dinsdag in een open brief aan de Tweede Kamer. De regering was volgens hen te veel bezig met politieke spelletjes en te weinig met het vinden van een oplossing. Volgens advocaat Eva González Pérez, die tientallen ouders bijstaat, deed het kabinet er alles aan om tijd te rekken. ‘Ze wisten alles al en lieten mijn cliënten wachten’, aldus de advocaat tegen persbureau ANP.

Beeldvorming

CDA-Kamerlid Omtzigt, die ziek thuis zit, heeft vooralsnog niet gereageerd op het openbaar maken van de notulen. Zijn vrouw, Ayfer Koç, reageerde wel. De notulen laten volgens haar zien dat het kabinet vooral bezig is met beeldvorming. Ze praten volgens haar meer over ‘lastige Kamervragen dan over de schrijnende situatie van de gezinnen’, schreef ze op Twitter. Ze wijst er op dat het aantal communicatiemedewerkers onder kabinet-Rutte III met een kwart is toegenomen: ‘Dan is het beeld belangrijker dan het oplossen van problemen’.

PVV-leider Geert Wilders diende bij Kamervoorzitter Vera Bergkamp een aanklacht in met een beroep op de wet ministeriële verantwoordelijkheid. Volgens hem zou met een beroep op die wet onderzocht kunnen worden of het kabinet zich schuldig heeft gemaakt aan een ambtsmisdrijf: het opzettelijk desinformeren van de Tweede Kamer. Hij verwijst naar artikel 68 van de Grondwet waarin staat dat het kabinet informatie aan de Kamer moet geven zolang ‘het verstrekken van de informatie niet in strijd is met het belang van de staat’.

Negeren

Ook andere oppositiepartijen reageerden in felle bewoordingen op wat er te lezen valt in de ministerraadnotulen. SP-leider Lilian Marijnissen: ‘Ongelooflijk. Dit gaat dus over mensen die kapot gemaakt worden.’ Denk-fractievoorzitter Farid Azarkan spreekt van ‘een onthutsend beeld’.

Fractievoorzitter van de PvdA, Lilianne Ploumen, twittert: ‘Het negeren van de problemen, kaltstellen van kritische Kamerleden en achterhouden van informatie werd met goedvinden van het hele kabinet belangrijker gevonden dan waarheidsvinding en hulp aan de slachtoffers.’ Sylvana Simons van BIJ1: ‘Bij het lezen van de #notulen van de ministerraad inzake het #toeslagenschandaal, denk ik eigenlijk alleen maar: besef dat deze zelfde mensen nu de coronapandemie managen...’