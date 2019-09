Gedupeerden leggen beslag op landgoed oprichter crowdfundingsplatform Dream or Donate

Robert-Jan Mastenbroek, eigenaar van de site Dream or Donate in zijn woning in Kampen. Beeld Freek van den Bergh

De advocaat heeft namens de gedupeerden voor ongeveer 94.000 euro beslag gelegd op het onroerend goed, dat zich in het Overijsselse Witharen bevindt, niet ver van Ommen. De villa en het omringende landgoed (zo’n 15.000 vierkante meter) staan al sinds 3 september te koop. Vraagprijs is 1,1 miljoen euro. Een ingrijpende maatregel als beslaglegging maakt de verkoop erg moeilijk.

Mastenbroek is inmiddels ook begonnen met het terugbetalen van de gedupeerden. Na een eerste betaling van 25.000 euro staat er nog een bedrag uit van zo’n 72.000 euro. Hij communiceert met de gedupeerden via Slack, en zegt daar nog uit te moeten zoeken welke gedupeerde welk bedrag terugkrijgt. Afgelopen week verkocht hij verschillende spullen op Marktplaats, waaronder een sportauto en een bronzen gorilla. Tegelijkertijd gaf hij aan ook het landgoed te willen verkopen. Volgens De Vries is het contact met Mastenbroek goed. De beslaglegging zou een extra zekerheid zijn.

Robert-Jan Mastenbroek, die zichzelf ‘Broer Oergoed’ noemt, maakte een aantal jaar geleden een ommezwaai. Hij was een ‘rechtse ondernemer’, die uiteindelijk een commune begon op het platteland. Hij richtte vervolgens crowdfundingsplatform Dream or Donate op, een ‘passieproject’.

Het platform van Mastenbroek kwam in opspraak nadat het eind augustus plotseling offline werd gehaald. Mensen die hadden geïnvesteerd in verschillende acties, vreesden al snel dat hun geld zou verdwijnen. Mastenbroek claimde dat hij gehackt was en werd afgeperst, en dat hij daarom de website offline moest halen. Van terugbetaling leek geen sprake. Hierop heeft een aantal gedupeerden een advocaat in de arm genomen. Dit is overigens maar een deel van hen: bij elkaar claimen tachtig gedupeerden van Dream or Donate recht te hebben op in totaal 215.445 euro.