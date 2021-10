Gedupeerde toeslagenaffaire krijgt via rechter extra voorschot toegewezen

Renske Leijten (links) en Pieter Omtzigt speelden een belangrijke rol bij het boven tafel krijgen van de toeslagenaffaire. Beeld ANP

Uit het vonnis van de rechtbank Oost-Brabant blijkt ‘dat redelijkerwijs kan worden aangenomen’ dat de gedupeerde ouder in aanmerking komt voor extra compensatie, bovenop de bedragen die ze al uitgekeerd heeft gekregen. De Belastingdienst moet onmiddellijk een voorschot van 7.130,40 uitbetalen, zodat de vrouw de komende drie maanden in haar vaste lasten kan voorzien.

De vrouw hing een uithuisplaatsing boven het hoofd, omdat ze de huur van haar woning niet langer kan betalen. In 2015 verliet ze ook al haar woning, nadat ze schulden had opgelopen vanwege de jarenlange onterechte terugvordering van de kinderopvangtoeslag. De vrouw verhuisde naar een tweemaal zo dure huurwoning in het Brabantse Veghel, waar ze nog altijd woont. Om dit te kunnen bekostigen, leende ze geld van haar oom. Die wil het bedrag van 50 duizend euro nu terug, waardoor de vrouw opnieuw financieel in de problemen is gekomen.

Extra schadevergoeding

Een woordvoerder van de Belastingdienst zegt in een reactie dat de dienst niet kan ingaan op individuele gevallen. Wel blijkt uit het vonnis dat de Belastingdienst van mening is dat er geen ‘spoedeisend belang’ was voor uitbetaling van het voorschot.

De vrouw heeft naast het standaardbedrag van 30 duizend euro, dat aan alle gedupeerden is uitbetaald, 7.129 euro extra compensatie gekregen. Daarnaast is er via de onafhankelijke Commissie Werkelijke Schade (CWS), waartoe gedupeerden zich kunnen wenden als zij vinden dat het uitgekeerde bedrag niet afdoende is, nog eens 5.000 euro aan de vrouw overgemaakt. Dit laatste bedrag, voor immateriële schade, kan volgens de Belastingdienst worden gebruikt voor haar vaste lasten. Ook heeft de dienst de vrouw persoonlijke hulp aangeboden bij de afwikkeling van haar schulden en de dreigende uithuisplaatsing.

De vrouw stelt dat de extra compensatie bij lange na niet tegemoet komt aan de geleden schade. Zij eist een bedrag van 25 duizend euro. Volgens de Belastingdienst bieden eerder ingebrachte stukken hiervoor onvoldoende onderbouwing. De dienst wil het advies van de CWS afwachten, die op basis van nieuw ingebrachte stukken onderzoekt of de vrouw inderdaad recht heeft op meer compensatie. Dit advies wordt over twee weken verwacht.

Vonnis

Uit het vonnis blijkt nu dat er genoeg reden is om aan te nemen dat de vrouw in aanmerking komt voor een aanvullende schadevergoeding. In afwachting van de totaalsom, maant de rechter de Belastingdienst om alvast een voorschot voor drie maanden over te maken. De Belastingdienst heeft bij wet de bevoegdheid om dit te doen en had volgens de rechter niet eerst het advies van de CWS hoeven afwachten.

Pejman Salim, de advocaat van de vrouw, spreekt van ‘een hoopvolle uitspraak’ voor alle gedupeerden van de toeslagenaffaire. ‘Als de schade aannemelijk is en er een spoedeisend belang is, zoals bij een uithuisplaatsing of een noodgedwongen verhuizing, dan heeft de Belastingdienst de verplichting om een voorschot te verlenen.’

Het is volgens de advocaat in schadezaken heel normaal dat er voorschotten worden uitgekeerd, voordat de schade helemaal is afgehandeld. ‘Dat doet de verzekering ook, alleen de Belastingdienst doet er moeilijk over. Hopelijk verandert dit door deze uitspraak.’

Beklaagdenbankje

Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat gedupeerden die naar de Commissie Werkelijke Schade stappen vaak het gevoel hebben opnieuw in het beklaagdenbankje terecht te komen. Ze wordend onderworpen aan een verhoor en moeten bewijs op bewijs overleggen. Tot nu toe hebben zich 368 ouders gemeld bij de commissie. Daarvan zijn slechts 53 verzoeken volledig afgehandeld. In dertig procent van de gevallen is geen extra compensatie toegekend.