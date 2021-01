Gedupeerde ouders: ‘Val van het kabinet brengt mij niks’

Demissionair premier Rutte vertrekt op de fiets naar Koning Willem-Alexander na de ministerraad over de toeslagenaffaire. Beeld ANP

Steve Kuipers hecht niet veel waarde aan het symbolische gebaar van de regering. ‘De val van het kabinet brengt mij niks. Ik denk dat de politici straks weer netjes in een volgend kabinet zitten. Belangrijker is voor mij dat alle informatie op tafel komt. Er worden nog steeds te veel interne memo’s achtergehouden. Meneer Omtzigt heeft daar meerdere keer naar gevraagd, maar het kabinet wil ze niet prijsgeven.’

‘Dat meneer Rutte weggaat zegt in mijn zaak niet zo veel. De afhandeling daarvan is al in gang gezet en wij verwachten in het tweede kwartaal van dit jaar dat het opgelost is. Maar ik ben al sinds 2014 bezig. Als het kabinet echt had gewild, hadden de politici het al kunnen oplossen. Dat hebben ze nooit gedaan’, aldus Kuipers.

Miranda Sluiter, bij wie de zaak afgehandeld is, vindt het vallen van het kabinet ‘niet meer dan terecht’. ‘Ze hebben heel veel ouders, inclusief mij, in de ellende gestort. Dat daar op deze manier verantwoordelijkheid voor genomen wordt, vind ik goed’, zegt Sluiter. ‘Het is symbolisch, maar de boodschap komt aan bij mij. Het aftreden van deze regering is een signaal van erkenning dat er fouten zijn gemaakt.’

Vooral premier Rutte heeft wat uit te leggen, vindt Sluiter. ‘Onze minister-president heeft moeite om zich dingen in deze kwestie voor de geest te halen, heeft vaak geen ‘actieve herinnering’ meer eraan. Nou, ik denk dat hij even heel actief moet graven in zijn herinnering. Er zijn dingen gebeurd die niet door de beugel kunnen. Dus hij moest wel aftreden.’ Om in maart 2021 weer als nieuwe premier gekozen te worden? ‘Hij heeft zo veel schade opgelopen, dat ik denk dat de stemming anders zal zijn deze keer. Ik heb vertrouwen in mijn mede-Nederlanders.’