Gedupeerde burgers Fukushima krijgen miljoenen van eigenaar kerncentrale en overheid

Een man in het leeggelopen gebied rond de kerncentrale. Beeld REUTERS

Op 11 maart 2003 zorgde een zware aardbeving aan de oostkust van Japan voor een enorme tsunami die bijna 16 duizend slachtoffers maakte en de kerncentrale bij Fukushima deels verwoeste. In drie reactoren vond een meltdown plaats. 160 duizend omwonenden moesten vanwege de straling worden geëvacueerd. Ruim een derde van hen kan nog altijd niet terug naar huis.

Volgens de rechter was de ramp met de kerncentrale te voorkomen geweest. Experts waarschuwden in een risicoanalyse in 2002 voor de mogelijkheid van een zware aardbeving voor de kust en een daaropvolgende tsunami met golven tot 15 meter hoog. De kerncentrale ligt op 10 meter boven zeeniveau. In plaats van maatregelen te nemen, vroeg de directie in 2008 om een second opinion. Ook de controlerende overheidsinstantie drong niet aan op extra maatregelen.

De zaak was gestart door een groep van 3550 gedupeerden. Zij hebben nu recht op een extra schadevergoeding, bovenop de vergoeding die TEPCO al eerder uitkeerde. De advocaat van de slachtoffers, Izutaro Managi, riep de overheid op de extra schadevergoeding aan alle slachtoffers uit te betalen.

De uitspraak is de laatste in een serie rechtszaken die groepen gedupeerden zijn gestart om compensatie af te dwingen. Niet elke rechter gaf de slachtoffers gelijk. Een jaar geleden werden drie voormalige topmannen van TEPCO nog vrijgesproken van nalatigheid.

De overheid, die wellicht in hoger beroep gaat, betoogde in de rechtszaal dat het onmogelijk was geweest de tsunami te voorspellen en de ramp te voorkomen. Ook TEPCO zei eerder dat in geen enkele betrouwbare voorspelling rekening was gehouden met zo’n zware tsunami en dat elke maatregel hoe dan ook onvoldoende was geweest.