Gedupeerde bitcoin-bezitters willen lichaam van eigenaar cryptobeurs laten opgraven

Klanten van QuadrigaCX twijfelen of Gerald Cotten daadwerkelijk is overleden.

De 30-jarige Gerald Cotten overleed eind vorig jaar in India aan complicaties van de ziekte van Crohn. Sindsdien kunnen de klanten niet meer bij ongeveer 170 miljoen euro aan bitcoins en andere cryptomunten die zij bij Cottens handelsplatform hadden gestald.

De cryptomunten zaten in zogenoemde ‘koude portemonnees’. Dat zijn zwaar beveiligde, offline portefeuilles waarvan, naar achteraf bleek, alleen Cotten de toegangscodes had. Die stonden op zijn laptop, maar ook daarvan wist alleen Cotten het paswoord. Cottens weduwe Jennifer Robertson zegt dat zij op allerlei manieren heeft geprobeerd binnen te komen in de laptop, maar dat het haar nooit is gelukt. Ook heeft ze nergens iets kunnen vinden waarop hij de toegangscode heeft genoteerd.

Volgens Robertson is de inventaris van de cryptorekeningen onvindbaar en is een deel ervan vermoedelijk voorgoed verdwenen. Eerder dit jaar besloot een van de grootste Canadese banken ongeveer 25 miljoen aan tegoeden van Quadriga te bevriezen, omdat niet te achterhalen viel wie de werkelijke eigenaren van het geld waren.

Echt dood?

Sommige van de ruim 80 duizend benadeelde klanten vragen zich af of Cotten echt dood is. In hun verzoek vragen advocaten namens klanten die hun geld zijn kwijtgeraakt de politie om zijn lichaam op te graven en alsnog een lijkschouwing te verrichten, gezien de ‘twijfelachtige omstandigheden’ van zijn dood. Op die manier willen de klanten zekerheid krijgen dat het echt om Cotten gaat.

Op het internet circuleren al maanden geruchten dat de Canadees zijn dood heeft gefingeerd en er vandoor is gegaan met de digitale buit, maar er zijn nooit sporen gevonden die erop duiden dat hij nog steeds leeft. Wel hebben accountants van Ernst & Young onregelmatigheden bij het cryptoplatform ontdekt. Volgens het kantoor heeft Cotten geld van zijn klanten gebruikt om zijn luxueuze leefstijl bekostigen. Ook zou hij onder valse namen hebben gehandeld met geld van zijn klanten.

Klanten van QuadrigaCX zijn ook boos omdat het bedrijf de dood van Cotten ruim een maand geheim had gehouden, evenals het feit dat hij de toegangscodes had meegenomen in zijn graf. Het bedrijf nam wel geld aan, terwijl klanten hun geld niet meer konden opnemen. Daardoor verdwenen nieuwe stortingen van klanten in een zwart gat.

Na zijn dood in India werd Cottens stoffelijke overschot gebalsemd en overgebracht naar Canada, waar hij december vorig jaar werd begraven. Advocaten van de gedupeerde klanten willen dat zijn lichaam zo snel mogelijk wordt opgegraven, voordat het ontbonden is. Maar Cottens weduwe verzet zich tegen het openen van zijn graf. Zij noemde het ‘hartverscheurend’ dat mensen hem willen laten opgraven. Volgens Robertson krijgt zij ook regelmatig doodsbedreigingen van mensen die Cotten en haar van oplichting verdenken.