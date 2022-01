Gedroomde ‘eenheidskandidaat’ Christiane Taubira onderstreept de verdeeldheid van links Frankrijk

Christiane Taubira maakte zaterdag in Lyon haar deelname bekend aan de Franse presidentsverkiezingen. Haar kandidatuur onderstreept de verdeeldheid op links. Beeld AP

Jaren geleden, kort voor de vorige presidentsverkiezingen in 2017, had Christiane Taubira (69) er al voor gewaarschuwd: links Frankrijk moet zich verenigen, op straffe van verdwijnen. Hoog tijd om een gezamenlijke presidentskandidaat te presenteren, vond de voormalig minister van Justitie onder president François Hollande. Nu vijf jaar later de verdeeldheid op links onverminderd groot is en geen van de linkse kandidaten een reële kans maakt de tweede ronde te halen, hoopt Taubira zelf alsnog die eenheidskandidaat te worden. Zaterdag wierp ze zich vanuit Lyon officieel in de strijd om het presidentschap, met minder dan honderd dagen te gaan tot de eerste ronde.

Laatste kans

‘Ik zal geen extra kandidaat zijn’, had Taubira half december via een plotselinge videoboodschap op sociale media laten weten. Wat ze wel zou zijn, bleef daarin nog ongewis. Maar, verzekerde Taubira haar kijkers, 15 januari kom ik bij u terug. Tot die tijd moest alvast een ding duidelijk zijn: ‘Ik zal al mijn krachten inzetten voor de laatste kans op eenheid.’

Die eenheid is een maand later nog altijd ver te zoeken. Eind januari, krap 2,5 maand voor de presidentsverkiezingen, wordt alsnog een linkse voorverkiezing georganiseerd. Het is een initiatief van activisten en maatschappelijke organisaties, nadat de partijen zelf er niet in slaagden tot overeenstemming te komen. Zaterdag maakte de organisatie de kandidatenlijst bekend, enkele uren na de aankondiging van Taubira. Maar zij belooft als een van de weinige kandidaten de uitslag ook te respecteren.

Verdeeldheid

De Parijse burgemeester Anne Hidalgo, kandidaat voor de Parti Socialiste, wilde alleen meedoen als ook Yannick Jadot van de groene EELV zich zou aansluiten. Maar de voormalig Greenpeace-directeur wees dat idee af – volgens Jadot was zijn uitgestoken hand vorig jaar immers al onbeantwoord gebleven. En Jean-Luc Mélenchon, voorman van het radicaal-linkse La France Insoumise, zag één linkse kandidaat wel zitten, zolang hijzelf dat maar zou zijn. De overige kandidaten voor de voorverkiezing zijn zo onbekend dat ze doorgaans niet in de peilingen zijn terug te vinden.

Met die verdeeldheid is het onwaarschijnlijk dat links Frankrijk überhaupt meedoet in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen, die plaatsvinden op 10 en 24 april. De Parti Socialiste, ooit een van de machtigste Franse partijen, kan volgens de laatste peilingen rekenen op een magere 2,5 procent van de stemmen. De populairste linkse kandidaat is Mélenchon, maar ook zijn 10 procent zijn bij lange na niet genoeg voor een tweede ronde. Dat terwijl de twee samen met Taubira (4 procent) en de groene Jadot (6 procent) zouden uitkomen op 22,5 procent van de stemmen. Dat is precies dezelfde score als koploper president Emmanuel Macron. Die heeft voorlopig vooral zijn rivalen op rechts- en extreem-rechts te vrezen.

Vuur

Dat uitgerekend Taubira nu de verbindende rol op zich wil nemen, is pikant. Volgens de socialisten was haar kandidatuur nou juist de reden dat hun eigen kandidaat Lionel Jospin het in 2002 na de eerste verkiezingsronde al moest afleggen en links niet meedeed in de tweede ronde. Maar haar fans geloven dat Taubira het vuur kan terugbrengen onder linkse kiezers die apathisch dreigen te worden bij alle politieke verdeeldheid en minimale hoop op electoraal succes.

De op Frans-Guyana geboren Taubira heeft charisma, is een scherp debater, en werd met name als minister onder de socialistische president Hollande zeer geliefd bij progressief links. Onder haar ministerschap werd in 2013 het homohuwelijk gelegaliseerd, ondanks grote demonstraties en felle Kamerdebatten. Eerder had ze zich als parlementslid hard gemaakt voor de wet die slavernij erkent als misdaad tegen de menselijkheid, en die nu naar haar is vernoemd.

Naast de versnippering op links was het de opkomst van de extreem-rechtse presidentskandidaat Eric Zemmour die Taubira deed besluiten zich kandidaat te stellen. ‘De hoop is er’, sprak ze bij haar kandidaatstelling in Lyon. ‘Daarom wil ik mijn deel bijdragen tegen de demoralisering en het haatspreken, en de nieuwe uitdagingen samen trotseren.’ Bovendien wil Taubira een antwoord bieden op ‘de boosheid’ over sociale ongelijkheid en discriminatie.

Zaterdag presenteerde ze alvast een deel van haar programma: verhoging van het minimumloon, een studiebeurs van 800 euro per maand voor jongeren, 100 duizend extra verpleegkundigen, de school als plek die bijdraagt aan sociale diversiteit en gelijkheid. Op het gebied van ecologie – ‘de kwestie van de eeuw’ – wil ze binnen de Europese Unie onderhandelen over belastingverlaging voor biologische landbouw.

Veelzeggend waren de eerste reacties op haar plannen vanuit de entourage van verschillende linkse rivalen: dat was nou precies wat zij al tijden voorstellen.