Gedreven VVD-politicus uit een rood nest, die pal stond voor de vrouwenzaak en haar principes verkoos boven haar Kamerzetel

‘Blijhartje’ werd Greetje Dekkers in haar jeugd in Bergen op Zoom genoemd. ‘Onverzettelijk’ en ‘consciëntieus’ waren typeringen voor het VVD-Kamerlid Greetje den Ouden-Dekkers. Ed Nijpels, destijds fractievoorzitter, had in 1984 een slechte aan haar toen zij pal bleef staan voor de toekenning van de P.C. Hooft-prijs aan columnist Hugo Brandt Corstius. Het kostte haar haar Kamerzetel, maar liever dat, zei ze, ‘dan mezelf ’s avonds in de spiegel niet durven aankijken’.

‘Inhoudelijk had ze groot gelijk’, zegt Nijpels nu. ‘Maar wij werden voor een voldongen feit gesteld door het CDA, onze coalitiepartner. Ze was erg inhoudelijk en een goede parlementariër, misschien ook een beetje te principieel en te aardig voor het parlementaire spel.’

Den Ouden zelf was diep teleurgesteld. ‘De VVD toont de treurige aanblik van rancuneuze straatjongens die op gezette tijden op verboden plaatsen mest uitkruien, daarmee de zuurgraad van het liberale milieu aanzienlijk verhogend’, tekende de NRC uit haar mond op.

Harde werker

Steun vond ze bij vrouwelijke collega’s. ‘Vrouwen werden toen altijd strenger beoordeeld dan mannen. Ze was misschien niet de grootste politicus, maar lang niet de slechtste. Ze was serieus, geen lachebekje maar wel iemand die hard en grondig werkte. Ik heb me er heel boos over gemaakt’, zegt Annemarie Jorritsma, destijds deel uitmakend van dezelfde VVD-fractie.

Maaike den Ouden noemt haar moeder iemand met ‘een sterke mening’. ‘Ze had dat Kamerwerk veel langer willen doen, maar toen haar integriteit in het geding was, week ze niet.’

Toch bleef ze de VVD trouw, ook dat paste bij haar. Ze nam zitting in de Provinciale Staten van Gelderland en was druk als staflid van de Technische Universiteit Eindhoven toen de VVD haar opnieuw benaderde. Nu als voorzitter van de Emancipatieraad. Niet toevallig: vrouwenzaken gingen haar aan het hart, had ze zowel in de Kamer als daarbuiten getoond. Acht jaar lang leidde ze de raad, totdat die in 1979 werd opgeheven, zeer tegen haar zin. ‘We staan nu juist voor de allermoeilijkste opgave: ons ontworstelen aan de slagschaduw van de traditie’, zei ze.

Lerares Nederlands

Greetje Dekkers kwam uit een socialistisch nest. Je bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes, kreeg ze mee van haar ouders. Ze had pianist willen worden, maar ze koos voor de lerarenopleiding in Den Haag, waarna ze in Amsterdam een baan kreeg als lerares Nederlands. Daar ontmoette ze de sociaal geograaf Jan den Ouden, haar latere echtgenoot, met wie ze drie kinderen kreeg. De jongste stierf kort na de geboorte.

Toen haar man een baan kreeg aan de Landbouwhogeschool vestigde het gezin zich in Wageningen, waar haar politieke carrière begon. Eerst als lid van de nieuwe Democratisch-Socialisten 1970, een centrum-rechtse partij opgericht door ontevreden PvdA’ers. Vier jaar later trad ze namens de VVD toe tot de gemeenteraad van Wageningen, waarna ze in 1982 de overstap naar de Tweede Kamer maakte.

VN-Vrouwenconferentie in China

Ze bleef een gedreven persoon, ook als voorzitter van de Emancipatieraad. In 1995 leidde zij de Nederlandse delegatie naar de VN-Vrouwenconferentie in Peking, zoals Beijing in Nederland toen nog werd genoemd. Rechten van vrouwen en meisjes werden er voor het eerst geformuleerd, wat haar deugd deed, hoewel ze wist dat vrouwen nog altijd de ‘dure plicht hadden deugdzaam te leven, waar mannen die deugd mochten schenden’, zei ze.

Ze keerde terug naar het onderwijs, maar niet lang daarna kreeg ze diabetes en werd de gezondheid van zowel haar als haar man broos. Hij overleed in 2003, zij kreeg afgelopen zomer hartklachten en overleed 18 december, 82 jaar oud. Dochter Maaike: ‘Ze was als moeder heel liefdevol en gevoelig, ze bezat een scherpe leuke humor en om te laten zien dat ze er altijd was voor ons, zei ze steeds: de deur gaat naar binnen open.’