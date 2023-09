Gedreven soms confronterend, maar voor de goede zaak: meer kleur brengen op de plekken waar ze werkte

Sherida Zorg

Toen Sherida Zorg als manager diversiteit bij het Rijksmuseum werkte, raakte ze gefascineerd door het portret van Isabella van de schilder Simon Maris. Het is een van de weinige schilderijen van een zwarte vrouw in het museum. Een jonge vrouw met een mooie jurk, een hoed en een waaier in de hand, die pas enkele jaren geleden dankzij speurwerk van een conservator haar juiste naam kreeg. ‘Ik vroeg me af hoe zij geleefd heeft, in vrijheid of in slavernij?’, noteerde Sherida. ‘Heeft ze geluk gekend of vooral vernedering, dienstbaarheid, mishandeling, misbruik? Omdat ze langs me heen kijkt, kan ik haar ogen niet zien en niet inschatten of ze in pijn en verdriet leefde.’

Isabella was belangrijk voor Sherida, het schilderij deed haar meer dan de Nachtwacht. Het was voor haar het bewijs dat een museum aan relevantie wint als haar verhaal daar ook wordt verteld, zegt Annemies Broekgaarden, hoofd publiek en educatie bij het Rijksmuseum. Sherida nam een reproductie van het schilderij mee toen ze van het Rijksmuseum overstapte naar een nieuwe werkgever, de NPO. Daar hangt Isabella nog steeds in de bestuurskamer.

Sherida Zorg werd geboren in Paramaribo, haar vader was Afro-Surinaams, haar moeder half inheems, half Afro-Surinaams. Ze kwam als peuter met haar ouders naar Nederland, het gezin vestigde zich in Veldhoven. Toen haar moeder overleed, ging ze bij een tante in Zwijndrecht wonen. Na de middelbare school volgde ze opleidingen voor sociaal werk. Twintig jaar was ze in dienst bij de reclassering in Rotterdam, waar ze zich begon te richten op het bevorderen van diversiteit. Ze vond dat een organisatie die cliënten heeft van verschillende afkomst ook mensen in dienst moet hebben met verschillende etniciteiten. ‘Ze wilde van de reclassering een organisatie maken waarin iedereen zich thuis voelt’, vertelt haar levenspartner Ramon Henzen.

Dat ze in 2019 bij het Rijksmuseum werd aangenomen, was opmerkelijk – ze had geen ervaring in de museumwereld. Broekgaarden: ‘We waren onder de indruk van haar daadkracht en vonden het belangrijk iemand van buiten de culturele sector op die plek te zetten omdat die ons kritisch kan bevragen.’ Haar opdracht was het inclusiever maken van het Rijks op het gebied van personeel, programma, publiek en partners. Ze concentreerde zich vooral op het personeel en drukte haar stempel op het diversiteits- en inclusiviteitsbeleid van het museum. Sherida had een vrij confronterende stijl van optreden, zegt Broekgaarden. ‘In haar gedrevenheid was ze soms te direct. Maar ze vond altijd een manier om tot constructieve samenwerking te komen. Ondanks haar uitgesproken meningen riep ze veel sympathie op. Ze was een fijn mens met een groot hart. Betrouwbaar, een harde werker.’

Excuses van de koning

De kans om soortgelijk werk te doen bij de NPO greep Sherida aan omdat de publieke omroep een groter podium bood. Lang duurde dat niet: een half jaar na haar aanstelling werd ze ziek. Toch heeft ze haar sporen nagelaten, stelt Paul Doop, lid van de raad van bestuur van de NPO. Ze werkte onder meer aan het opzetten van een opleidingsprogramma voor jong journalistiek talent met een biculturele achtergrond. ‘Ze heeft een vuur ontstoken om de publieke omroep veelkleurig en divers te maken, en dat vuur dragen we met ons mee.’

Op 1 juli stond Sherida in het Amsterdamse Oosterpark toen koning Willem-Alexander daar excuses aanbood voor het slavernijverleden. ‘Wat een mooie dag’, appte ze een vriendin. ‘Nu op naar een nationale vrije dag voor heel Nederland.’ Drie weken later overleed ze, geveld door kanker. Ze was 56 jaar. Ze laat haar partner en twee zoons achter.