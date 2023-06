Gedreven filmmaker die veel mensen bij elkaar bracht en dingen tot bloei liet komen

Wendela Scheltema. Beeld .

‘De leukste dagen van het jaar’, zegt goede vriend Sander Donkers. Onder de sterrenhemel kijken naar films, slapen in tentjes tussen olijfbomen, verder praten na het ontbijt, en dat vijf dagen lang, 22 jaar achtereen. Wie kinderwacht had, zat zich te verbijten achter een tafel met babyfoons en een plattegrond van de tentjes. ‘Wendela was niks te gortig’, zegt Donkers. ‘Het was vaak een chaos, en dat had ze het liefst.’

Hij kende haar van de middelbare school, Wendela Scheltema, filmmaker en aanstichter van het Bunker Filmfestival, dat hoog in de Italiaanse bergen werd gehouden op de grens met Frankrijk, in twee goed geconserveerde oorlogsbunkers. De Gouden Olijf was de te winnen trofee. Soms kwamen meer dan honderd mensen naar de berg voor de mix aan controversiële en experimentele films, documentaires en niet zelden premières.

Wendela Scheltema was klein van gestalte, moeilijk te verstaan omdat ze binnensmonds praatte, maar onopgemerkt bleef ze nooit. ‘Opgewekt en geestig, met sprankelende, relativerende humor’, zegt haar tweelingzus Tatiana. ‘De stille kracht die de hele boel stond te orkestreren, altijd met veel lichtheid’, vertelt collega Jessica Gorter. Voor Donkers was ze ‘de lijm’ van veel groepen. ‘Zeer geëngageerd en nieuwsgierig, geestig, je raakte nooit met haar uitgepraat.’

Plotselinge dood moeder

Tatiana en Wendela groeiden op in Amsterdam-Zuid, hun moeder was slavist, hun vader advocaat. Literatuur, kunst en muziek waren dagelijkse kost. En film natuurlijk. ‘Wendela had toen al een intrinsieke belangstelling voor film’, zegt Tatiana. De zussen waren 20 jaar oud toen de plotselinge dood van hun moeder hen omverblies. Tatiana: ‘Misschien dat Wen zich toen vragen ging stellen over wat er gebeurt na dit bestaan.’

Pas na haar derde poging kwam Wendela Scheltema op de Filmacademie. Ze was al wat ouder dan de anderen, maar die keken toch vooral tegen haar op omdat ze al een film had gemaakt: Saudade, een melancholische en ontroerende film uit 1991 over verlies en gemis. ‘In vergelijking met ons had ze veel meegemaakt en veel te vertellen. Dat zag je. Ze was zo eigen, niet dwingend of uitbundig, maar zichzelf’, zegt Jessica Gorter, vanaf de eerste dag bevriend met haar.

Minstens zo ongewoon was het Gouden Kalf in 1992 voor de film Kyodai makes the big time van haar medestudent Ian Kerkhof – hij deed de regie, Scheltema de montage. ‘Het was ongehoord, studenten die er met het Gouden Kalf voor beste film vandoor gingen’, herinnert Tatiana zich de commotie. ‘Ja, het gaf gedoe’, zegt Gorter, ‘maar ze deed heel veel dingen op haar eigen onorthodoxe wijze, en dat ging haar schijnbaar moeiteloos af.’

Virtual reality

Haar film Mudbrain volgde in 1993, een film over film, waarvoor ze medestudenten interviewde. In Ahorse! (2018) zette ze een stap verder, nu als Wendy Gutman, de naam van haar moeder. Zelf noemde ze deze film een virtuele reis door de menselijke verbeelding, met het paard als trouwe metgezel. Gorter: ‘Virtual reality. Op de academie was ze daar al waanzinnig in geïnteresseerd. Voor Ahorse! maakte ze gewoon zelf een ongelooflijk ingewikkelde installatie. De film was redelijk briljant, maar moeilijk te vertonen vanwege de bewerkelijkheid van de installatie. Natuurlijk wilde zij dat iedereen die film zag, die was uniek, zij was dat ook, maar ze deed geen concessies.’

In de tussentijd richtte ze Limboland op, een platform voor kunst- en cultuurmakers, en met anderen begon ze het montagebedrijf Bobbie Film, genoemd naar de spoel van een filmrol. Met haar verloofde Bob Meijer richtte ze de stichting SEC op, een fonds voor educatieve en culturele projecten. Ze kregen twee kinderen en woonden in het door hem gestichte monumentale museum KattenKabinet. Drie jaar geleden pakte ze ook de studie rechten weer op.

Totaal onverwacht stierf ze vorige maand na een paar herseninfarcten, 56 jaar oud. Gorter: ‘Ze is veel te vroeg weggeplukt, maar ze heeft ook veel dingen tot bloei laten komen en veel mensen bij elkaar gebracht. Op haar begrafenis kwam dat allemaal samen.’