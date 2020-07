‘Gedrag van Trump gevormd door zijn vader, een sociopaat’, schrijft nicht van president in boek

De cover van het boek, en rechts de foto van de schrijfster Mary Trump, de nicht van de Amerikaanse president. Beeld AP

Het boek heet Te veel en nooit genoeg: hoe mijn familie de gevaarlijkste man ter wereld heeft gecreëerd en wordt volgende week, op 14 juli gepubliceerd. De jongere broer van de president heeft nog geprobeerd de publicatie tegen te houden omdat Mary bijna twintig jaar geleden een vertrouwelijkheidsclausule heeft ondertekend tijdens een conflict over de erfenis van Fred Trump, de vader van Donald Trump. Een rechter in New York besloot echter dat de uitgever hierdoor in elk geval niet is gebonden, en het boek dus mag publiceren. Binnenkort wordt nog beslist of Mary Trump de overeenkomst wel heeft geschonden.

Amerikaanse media beschrijven gretig wat Mary Trump over het gezin van de president te vertellen heeft. Zo worstelde de moeder van Donald met haar gezondheid nadat haar baarmoeder moest worden verwijderd, en daarmee waren de kinderen overgeleverd aan hun vader, de vastgoedmagnaat Fred Trump die in 1999 overleed. Mary omschrijft deze man als een ‘goed functionerende sociopaat’ en komt met details over zijn grofheid, pestgedrag, antisemitisme, seksisme en xenofobie.

Naar de film

Zelf is Mary de dochter van de oudste zoon van Fred Trump, die ook Fred was gedoopt. Deze overleed in 1981, toen hij nog een jonge veertiger was, aan de gevolgen van alcoholisme. Op de avond van zijn dood werd hij door de familie in zijn eentje naar het ziekenhuis gestuurd, schrijft Mary. Donald Trump ging die avond naar de film, voegt ze er fijntjes aan toe.

Ze vertelt ook hoe de president als jongeman iemand betaalde om het examen voor hem te maken waarmee hij op de prestigieuze Wharton School van de Universiteit van Pennsylvania terechtkwam.

Het boek is nog voor publicatie zo veel besteld, dat het nu al een bestseller is. Het Witte Huis heeft niet gereageerd op de verzoeken om commentaar van diverse media. ‘Familiezaken horen familiezaken te blijven’, zei Kellyanne Conway, een naaste medewerkster van de president.