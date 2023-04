Gedode ‘Z-blogger’ Vladlen Tatarski keek al sinds zijn kindertijd uit naar de oorlog in Oekraïne

Vladlen Tatarski had meer dan een half miljoen volgers op Telegram. Beeld AFP

‘We zullen iedereen overwinnen, we zullen iedereen vermoorden, we zullen iedereen beroven als dat nodig is. Alles zal gebeuren zoals wij willen.’ Vladlen Tatarski sprak die woorden afgelopen najaar, na afloop van de ceremonie in het grote Kremlinpaleis, waarbij Rusland de (internationaal niet erkende) annexatie van vier provincies in Oost-Oekraïne formaliseerde. Het citaat loopt als een rode draad door de commentaren op de aanslag in St.-Petersburg, die de bekende blogger zondagavond het leven kostte.

Ontsnapt uit gevangenis

Tatarski was niet zijn echte naam. Het pseudoniem was ontleend aan een roman van de Russische schrijver Viktor Pelevin. Vladen Tatarski werd in 1982 als Maksim Fomin geboren in Makijivka, niet ver van Donetsk. Over zijn jonge jaren is weinig bekend. Fomin heeft meerdere keren gezegd dat hij al sinds zijn kindertijd uitkeek naar een ‘burgeroorlog’, die volgens zijn vader onvermijdelijk vroeg of laat zou beginnen in Oekraïne.

Over de auteur

Geert Groot Koerkamp is correspondent Rusland voor de Volkskrant. Hij woont sinds 1992 in Moskou.

Hij was 29 toen hij in de gevangenis belandde vanwege een bankroof. Terwijl hij daar zat, ontbrandde in 2014 de oorlog in Oost-Oekraïne. In de ontstane chaos lukte het hem te ontsnappen, waarna hij zich aansloot bij pro-Russische groepen die vochten tegen het Oekraïense leger. Evengoed werd hij daarna opnieuw gearresteerd en vastgezet om zijn straf uit te zitten. Niet voor lang, want de nieuwe leider van de door de separatisten uitgeroepen ‘volksrepubliek’ Donetsk, Aleksandr Zachartsjenko, verleende hem gratie. Zachartsjenko zelf kwam in 2018 om bij een bomaanslag in een café in Donetsk. De toedracht is nooit opgehelderd.

Felle kritiek

In 2019 vertrok Fomin naar Moskou, waar hij als blogger Vladlen Tatarski via zijn Telegramkanaal al snel een groot lezerspubliek verwierf. Dat zou uiteindelijk uitgroeien tot meer dan een half miljoen volgers. Nadat Russische troepen in februari vorig jaar Oekraïne binnentrokken, keerde hij terug naar het front om mee te vechten en er via zijn blog verslag van te doen. Tatarski werd een van de bekendste vojenkory. Dit zijn Russische oorlogscorrespondenten die met de Russische troepen optrekken in Oekraïne. Dat leidde in september ook tot een uitnodiging voor de annexatieplechtigheid in aanwezigheid van president Poetin.

De ‘Z-bloggers’, zoals Tatarski en collega’s worden genoemd (een verwijzing naar de letter Z, die is uitgegroeid tot een symbool van het Russische optreden in Oekraïne), leveren vaak felle kritiek op de prestaties van het Russische leger en roepen geregeld op tot hardere actie. Tatarski betoogde dat het Russische leger onvoldoende was voorbereid op de militaire actie tegen Oekraïne, en dat Rusland de Oekraïense infrastructuur veel eerder hard had moeten treffen.

Het verwoeste café in St.-Petersburg was eerder eigendom van Jevgeni Prigozjin, de man achter de Wagner-huurlingengroep. Beeld ANP / EPA

In Rusland is fel gereageerd op de aanslag in St.-Petersburg, waarvoor nog niemand de verantwoordelijkheid heeft opgeëist. Oekraïne ontkent iedere betrokkenheid, net als afgelopen zomer na de bomaanslag op Darja Doegina, de dochter van de nationalistische filosoof Aleksandr Doegin. Doegina en Tatarski kenden elkaar.

Prominente televisiepresentatoren hebben opgeroepen tot harde vergeldingsacties tegen Oekraïne. Een pro-Kremlinactivist, Ilja Jansen, wil als antwoord ‘terreur die de wereld nog nooit heeft gezien’ en betoogt dat ‘Oekraïne moet branden’. ‘We moeten doorgaan tot het einde’, schrijft parlementslid Pjotr Tolstoj op zijn blog. ‘Tot de internationale terroristische organisatie die ‘Oekraïne heet, ophoudt te bestaan.’

Gipsen beeldje

In St.-Petersburg is inmiddels een 26-jarige vrouw gearresteerd in verband met de aanslag. Darja Trepova heeft volgens vrijgegeven videobeelden van het verhoor gezegd dat ze een gipsen beeldje overhandigde aan Tatarski, dat kort daarop explodeerde. Ze zei daarbij ook dat ze later zou vertellen van wie ze dat beeldje had gekregen. Op de vraag of ze begrijpt waarom ze is gearresteerd, zei Trepova dat ze ‘op de plek van de moord op Vladlen Tatarski’ was.

Eerder werden huiszoekingen gedaan bij haar moeder en stiefvader. Volgens het Russische Anti-Terrorisme Comité had Trepova nauwe banden met de organisatie van gevangen oppositieleider Aleksej Navalny. Ook is de aanslag volgens het comité het werk van Oekraïense veiligheidsdiensten in samenwerking met Navalny-aanhangers. Die versie kan leiden tot verdere repressie tegen voormalige leden van de organisatie, die in Rusland is verboden.

Er doen ook andere versies van het verhaal de ronde. Het café waar de aanslag plaatsvond, was eerder eigendom van Jevgeni Prigozjin, de man achter de Wagner-huurlingengroep. Prigozjin zegt dat hij het café ter beschikking heeft gesteld voor ‘patriottische’ discussieavonden. Hij zegt op het Telegramkanaal van zijn eigen persdienst, zonder in details te treden, te geloven dat ‘een groep radicalen’ achter de aanslag zit, niet per se de Oekraïense autoriteiten.