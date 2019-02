Gedode man bij De Nederlandsche Bank was mogelijk op zoek naar ‘zelfmoord door politiekogel’

De door de politie afgesloten straat in de buurt van De Nederlandsche Bank. Beeld ANP

Het Openbaar Ministerie van Amsterdam schrijft in een persbericht dat het onderzoek naar de schietpartij dinsdagavond naast de Nederlandsche Bank aanwijzingen heeft opgeleverd voor zo’n ‘suicide by cop’. De 31-jarige man liep, zo maakte de politie gisteren bekend, met een getrokken pistool op agenten af. Onderzoek heeft nu uitgewezen dat het pistool van de man een ‘niet van echt te onderscheiden’ neppistool was. De man overleed ter plaatste aan zijn verwondingen. Een voorbij fietsende man werd in zijn been geraakt en is naar het ziekenhuis overgebracht.

Uit filmpjes die op sociale media circuleren blijkt dat er dinsdagavond zeker twintig schoten werden gelost. De politie noch het Openbaar Ministerie (OM) wil ingaan op de vraag of daarvan ook knallen afkomstig zijn uit het nepvuurwapen. Ook een nadere toelichting op de aanwijzingen die justitie heeft dat het om een zelfmoord gaat, wil een woordvoerder van het OM niet geven. ‘Het onderzoek naar de zaak is in handen van de Rijksrecherche; die moet de toedracht verder duidelijk maken.’

Zelfmoord plegen door een confrontatie te zoeken met de politie is vooral in de VS een bekend fenomeen. In Nederland zijn er in de afgelopen decennia enkele voorbeelden bekend.