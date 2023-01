Gedeserteerde Wagner-huurling zegt bewijzen te hebben van Russische oorlogsmisdaden

Het hoofdkantoor van het Wagner-huurlingenleger in Sint Petersburg, dat in november vorig jaar officieel werd geopend. De grote baas van Wagner, Jevgeni Prigozjin, heeft nauwe banden met het Kremlin. Beeld AFP

De 26-jarige Andrej Medvedev werd door de Noorse grenspolitie aangehouden, nadat hij in de buurt van de stad Nikel in het uiterste noorden van Rusland de grens was overgestoken. Eenmaal in Noorwegen vroeg hij politiek asiel aan en verklaarde zich bereid mee te werken aan een onderzoek naar Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne. Volgens zijn advocaat heeft hij inmiddels contact gehad met een vertegenwoordiger van de Noorse justitie.

Medvedev meldde zich in juli aan bij het huurlingenleger van Jevgeni Prigozjin, die nauwe banden heeft met het Kremlin. Volgens zijn contract zou hij vier maanden in Oekraïne dienen, maar Wagner verlengde die periode tegen zijn zin met nog eens vier maanden. Uiteindelijk besloot hij de benen te nemen, naar zijn zeggen uit onvrede over de ‘zinloze oorlog’ en de wrede behandeling van gevangenen die door Wagner als ‘vrijwilligers’ zijn gerekruteerd uit Russische strafkampen.

Zijn eenheid werd gedecimeerd

De gevluchte Wagner-commandant had de leiding over een groepje vrijwilligers dat in Oekraïne meteen naar het front werd gestuurd, ook al was hen beloofd dat ze achter de linies zouden opereren. Al vrijwel meteen werd zijn eenheid gedecimeerd: van de dertig man overleefden slechts vier de gevechten aan het front.

Medvedev werd eerst in een 'kuil’ gevangen gezet door Wagner nadat hij zich had afgemeld, maar hij wist te ontkomen en naar Rusland terug te keren. Daar merkte hij al snel dat Wagner en de Russische veiligheidsdiensten jacht op hem maakten. Uiteindelijk besloot hij naar Noorwegen te vluchten. ‘Ik wist: als ik in hun handen val, dan word in geliquideerd’, vertelde hij Vladimir Osetsjkin, de oprichter van de actiegroep Gulagu.net die opkomt voor de rechten van gevangenen.

Medvedev zegt bewijzen te hebben dat Wagner zeker tien gerekruteerde gevangenen heeft geëxecuteerd nadat zij hadden geprobeerd te deserteren of zich tegen de bevelen in hadden teruggetrokken. Bij twee executies zou hij ‘zijdelings’ aanwezig zijn geweest. Sommige gevangenen waren bij de grens met Rusland tegengehouden en vervolgens aan Wagner overgedragen, waarna ze de kogel kregen.

Gedeserteerden met een moker doodgeslagen

Volgens Medvedev maakte ook de voormalige gevangene Jevgeni Noezjin, wiens gruwelijke executie in november veel ophef veroorzaakte, deel uit van zijn eenheid. In een luguber filmpje liet Wagner zien hoe Noezjin als straf voor het overlopen naar de Oekraïners met een moker werd doodgeslagen, nadat hij weer in handen van het huurlingenleger was geraakt.

De gevluchte Wagnercommandant zegt ook getuige te zijn geweest van de executie van vier Oekraïense militairen die zich aan het front bij de stad Bachmoet aan Wagner hadden overgegeven. Maar hij verzekert dat hij zelf nooit aan zulke wandaden heeft meegedaan.

In een reactie aan de Noorse krant Aftenposten bevestigde Wagnerbaas Prigozjin dat Medvedev inderdaad bij Wagner heeft gediend, maar volgens hem zou de gevluchte commandant zelf wandaden hebben bedreven tegen krijgsgevangenen. Prigozjin beweert dat Medvedev deel uitmaakte van een Scandinavische eenheid binnen Wagner en een Noors paspoort had. Volgens Medvedevs Noorse advocaat is dat onzin en heeft zijn cliënt ‘geen enkele band’ met Noorwegen.