Gedeputeerde Overijssel over schade langs kanaal Almelo: ‘Wij keren uit wat eerlijk is naar anderen’

Gestutte huizen langs het uitgediepte kanaal in Overijssel. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Als er wordt getwijfeld aan de onafhankelijkheid van de provincie Overijssel, komt verantwoordelijk gedeputeerde Bert Boerman (ChristenUnie) met een wedervraag. In zijn kamer in het provinciehuis in Zwolle gaat het over de werkzaamheden aan het kanaal Almelo-De Haandrik in de periode 2011-2016, en de ruim vierhonderd schademeldingen van omwonenden die volgden.

Langs het kanaal is de frustratie al voelbaar sinds de grote stroom schademeldingen eind 2018 begon. Zo erkent de provincie slechts bij een kwart aansprakelijkheid. Ook zijn burgers verbolgen over de schadeafhandeling. Tachtig bewoners met schade tekenden protest aan bij de provincie, vier zeggen naar de rechter te stappen.

En er zijn twijfels over de onafhankelijkheid. De provincie was de opdrachtgever voor de baggerwerkzaamheden, liet instituut Deltares onderzoeken doen naar de schade die daarna aan het licht kwam, stuurde vervolgens de schade-experts op de mensen af en bepaalde of het door de provincie uit te keren schadebedrag al dan niet moest worden aangepast aan de contra-expertise die veel bewoners lieten doen.

U zegt dat de provincie onafhankelijk is, maar snapt u dat omwonenden dit anders ervaren?

‘Vanuit het perspectief van de bewoners kan ik er begrip voor opbrengen. Die krijgen een brief van de provincie, omdat wij als schadeveroorzaker partij zijn en ook de schade betalen. Maar we organiseren de onafhankelijkheid wel. Door niet zelf de schade te bepalen, maar externe deskundigen dit te laten doen. Bij de onderzoeken door Deltares hebben we dit ook gedaan.

‘Ik zou niet weten hoe wij het beeld van partijdigheid verder kunnen wegnemen. Behalve door in de praktijk te laten zien dat wij die woningen herstellen en die bedragen betalen. Mijn wedervraag aan u: welk belang denkt u dat wij hebben om het niet onafhankelijk te doen?’

Minder uitkeren aan bewoners dan noodzakelijk.

‘Geen sprake van. Geld speelt geen rol, Provinciale Staten heeft daar ook nooit een punt van gemaakt. Als wij schade hebben gemaakt, dan vergoeden we die. Maar iemand met schade aan een oud huis krijgt geen nieuw huis. Daar gaat de discussie vaak over met bewoners. Wat wij moeten doen, is uitkeren wat we maatschappelijk kunnen verantwoorden tegenover andere inwoners van onze provincies. Tegenover Ingrid die in Zwolle woont’, zegt hij, kijkend naar zijn woordvoerder Ingrid Heijman.

Na de Deltares-onderzoeken erkende de provincie aansprakelijkheid voor schade aan 115 van de ruim vierhonderd huizen. Van verzakkingen tot scheuren in muren die waren ontstaan door trillingen, weglekkend kanaalwater en plaatsing van dijkversterkingen tot onder percelen van bewoners – dat laatste zonder hun toestemming. De schade aan de overige driehonderd huizen zou niet door de kanaalwerkzaamheden zijn ontstaan, maar bijvoorbeeld door natuurlijke verdroging van de (veen)bodem.

Het is toch te toevallig dat al die schade aan het licht komt na de kanaalwerkzaamheden?

‘Dat is het ook, en dat was destijds aanleiding het te onderzoeken. Iedereen had het gevoel: het kanaal is de oorzaak, wij als provincie zijn de veroorzaker en daarmee schadeplichtig. Ik wou dat dat de uitkomst was geweest van de Deltares-onderzoeken. Dat was verreweg het gemakkelijkst geweest voor mij als bestuurder. Maar dat kwam er niet uit en daar moeten we dan naar handelen.’

Van de kritiek op de Deltares-rapporten die emeritus hoogleraar grondmechanica en funderingstechniek Stefan van Baars geregeld in de media uit, zoals woensdag in de Volkskrant toen gedupeerden aan het woord kwamen, wil Boerman weinig weten. ‘Ik ken een batterij deskundigen die er anders over denken.’ Toch valt er wat voor te zeggen niet blind te varen op de rapporten.

‘Onderzoek achteraf is geen eenvoudige opgave, onder meer omdat er geen monitoring van de panden is uitgevoerd tijdens de werkzaamheden’, schrijven de onderzoekers van Deltares zelf. Op basis van ‘bronnen en rekenmodellen’ hebben ze geprobeerd ‘een zo goed mogelijke analyse te geven van de situatie’, die ‘een (deel van de) onzekerheid kan wegnemen’. Zo is er bijvoorbeeld geen verklaring te geven waarom verder van het kanaal af geen schade is gemeld.

Aan de driehonderd huishoudens langs het kanaal bij wie jullie geen aansprakelijkheid erkennen, vergoedt de provincie met subsidies toch schade. Is er dan toch twijfel over de schadeoorzaak?

‘Nee, we doen het omdat zij al langere tijd in een onrustige situatie leven. Dit kan niet voortduren, dachten wij. Er zijn ook echt schrijnende situaties. Daar sluit ik persoonlijk en mijn provincie de ogen niet voor.

‘Collega’s in het land houden hun hart vast dat we dit zo doen. Want we vergoeden zaken die we niet verplicht zijn te vergoeden. Dat kan een precedent scheppen. Weet je hoe het in het burgerlijk wetboek is geregeld? Als burger moet je maar aantonen dat overheid schade heeft veroorzaakt. Daarvan hebben wij gezegd: dat gaat ons in dit gebied te ver. Als we kijken naar de toevalligheid van al die schade, dan vinden wij dat we daar een verantwoordelijkheid hebben.’

Het besluit om het kanaal uit te diepen voor grotere schepen werd genomen voor Boermans tijd. Terugkijkend lijkt de besluitvorming een haastklus te zijn geweest, waarbij meerdere gemeenten in no-time vergunningen afgaven, terwijl er geen projectplan werd opgesteld en er geen nulmetingen werden gedaan. Eind vorig jaar was de Rekenkamer Oost-Nederland kritisch over de risicoanalyse voorafgaand aan de werkzaamheden. ‘De focus lag op tijd, geld en kwaliteit’, terwijl ‘nauwelijks is doorgeredeneerd naar de gevolgen voor de omgeving’.

Wenst u weleens dat het nooit was uitgediept?

‘De situatie is nu zoals die is. Daar hebben we mee te leven en daar zullen we verantwoording over afleggen. Ik meen het oprecht, de provincie loopt op geen enkele manier weg voor haar verantwoordelijkheid in dezen. Die zet echt een extra stap voor het gebied. En niet voor mijzelf, maar vooral voor mijn medewerkers in de organisatie die daar echt keihard aan werken, vind ik het af en toe frustrerend dat dit niet wordt gezien.’