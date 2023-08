Gedeeltelijke vrijspraak voor zeven prominente Hongkongse pleitbezorgers democratisering

Jimmy Lai in de Stanley-gevangenis in Hong Kong, 28 juli 2023. Beeld Louise Delmotte / AP

Twee jaar geleden werden uitgever Jimmy Lai, activist Lee Cheuk-yan en vijf pro-democratische politici wegens het organiseren van een ‘illegale’ betoging in augustus 2019 veroordeeld tot straffen oplopend tot 18 maanden cel. Die straffen vallen nu lager uit, omdat het zevental in hoger beroep slechts wordt veroordeeld voor deelname aan een verboden optocht. Overigens is dat vergrijp in Hongkong, voorheen een bastion van vrijheden aan de rand van het politiek strengere Chinese vasteland, inmiddels goed voor gevangenisstraffen van 5 tot 12 maanden.

Vier jaar geleden, toen het gewraakte protest plaatsvond, waren maandenlange gevangenisstraffen voor het meelopen in een demonstratie nog ondenkbaar. Destijds zetten betogingen tegen een voorgenomen uitleveringswet het leven in de voormalige Britse kroonkolonie maandenlang op zijn kop. Deze demonstraties kwamen tot een hoogtepunt in Victoria Park, waar ruim een miljoen mensen protesteerden tegen hardhandig politieoptreden. Voor die bijeenkomst was toestemming gegeven, maar een aansluitende optocht was verboden.

Over de auteur

Marije Vlaskamp schrijft voor de Volkskrant over de positie van China in de wereld. Ook volgt ze de ontwikkelingen elders in Azië. Ze was 18 jaar correspondent in Beijing.

Nog geen jaar later legde de centrale regering in Beijing Hongkong in plaats van de uitleveringswet een veel draconischere Nationale Veiligheidswet op. Dat was een breuk met de afspraken die Hongkong onder het motto ‘Eén land, twee systemen’ een hoge mate van autonomie garandeerden onder Chinees bestuur. Voorstanders van meer democratie probeerden die formule jarenlang op te rekken, bijvoorbeeld door in 2014 te demonstreren om zelf hun hoogste bestuurders te mogen kiezen.

De Hongkongse autoriteiten zaten klem tussen de eisen van Beijing geen concessies aan de democratiseringsbeweging te doen en de angst dat harder optreden tot bredere politieke onrust zou leiden. Toen straatprotesten eind 2019 uitliepen op veldslagen met de politie was het geduld in Beijing met Hongkong op. Sinds de invoering van de Nationale Veiligheidswet staan de rechters in Hongkong onder toenemende druk van de autoriteiten en de centrale regering in Beijing om voorvechters van democratische vrijheden uit te schakelen.

Rechters die autoriteiten trotseren

De veroordeling van de zeven pro-democratische kopstukken twee jaar geleden was een klap voor de tanende Hongkongse democratiseringsbeweging. In hoger beroep oordeelde de rechtbank maandag dat de zeven niet als organisatoren worden bestraft. ‘Het enige wat ze gedaan hebben, was voorop lopen (...) met een spandoek, terwijl enkelen van hen leuzen riepen’, aldus de rechtbank in het vonnis.

In juli zette een andere rechter al een streep door een verzoek van de Hongkongse autoriteiten voor een verbod op het lijflied van de protestgeneratie. Dat rechters nu opnieuw de autoriteiten trotseren door ‘de meest buitensporige en slecht onderbouwde beschuldigingen af te wijzen’ is een welkome ontwikkeling, zegt professor Steve Tsang, een in Hongkong gespecialiseerde historicus aan de University of London.

‘Ondanks de geleidelijke uitholling van de onafhankelijke rechtspraak in Hongkong is het punt nog niet bereikt dat rechters geen uitspraken meer kunnen doen op basis van de wet. Deze uitspraak laat het verzet daartegen zien’, aldus Tsang.

Veiligheidswetgeving

Al gaan in hoger beroep 3 tot 6 maanden cel van de eerder opgelegde straf af, uitgever Lai, activist Lee en de politici Leung en Cyd Ho hebben daar in de praktijk niets aan, omdat zij ook zijn aangeklaagd wegens overtredingen van de Nationale Veiligheidswet. Die stelt vergrijpen als terrorisme, separatisme of samenwerking met ‘buitenlandse krachten’ strafbaar, met levenslange gevangenisstraf als mogelijk gevolg.

In totaal zijn ruim 260 mensen gearresteerd op basis van die veiligheidswetgeving, en de rechters die hun zaken behandelen, zijn volgens Tsang minder geneigd tot verzet. ‘Die rechters zijn geselecteerd op politieke betrouwbaarheid. Het is onwaarschijnlijk dat zij zullen proberen de reikwijdte en hardheid van die veiligheidswetten in te perken.’