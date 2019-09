Gebruikers over de e-sigaret: ‘Nee, natuurlijk is het niet gezond, maar roken is nog slechter’

David de Leeuw: ‘Als het moet, kan ik er wel mee stoppen.’ Beeld Simon Lenskens

David de Leeuw uit Amsterdam (54)

‘Ik heb tien jaar lang zware shag gerookt, een pakje per dag. Sinds december ben ik begonnen met dampen in de veronderstelling dat het heel gezond is. Maar mijn dokter wees me er al op dat er allerlei fijnstof in zit en ander schadelijk spul. Ik hoorde dat in Amerika mensen ernstige klachten hebben gekregen. Toch ga ik er voorlopig mee door. Als het moet, kan ik er wel mee stoppen, ik ben ooit ook afgekickt van de drank.

‘Het dampen is een heel andere ervaring, je inhaleert geen teer en koolmonoxide. Ik gebruik capsules met tabaksmaak, althans, iets wat er een klein beetje op lijkt. Ik voel me niet anders, maar mijn vriendin zegt dat ik ben gestopt met reutelen, mijn luchtwegen piepen niet meer tijdens het slapen.

‘Ik denk dat het te nieuw is om precies te weten wat het doet. Britse dokters bevelen de e-sigaret aan als 95 procent gezonder, maar die claim kan kennelijk van tafel. Vooralsnog ben ik van plan ermee door te gaan. Het is ook een stuk goedkoper, ik was 300 euro per maand kwijt aan tabak, nu nog geen 50 aan het dampen.’

Wendell Kilano: ‘Aan roken zitten altijd nadelen.’ Beeld Simon Lenskens

Wendell Kilano uit Amsterdam (44)

‘Ik rook Iqos, dat is een elektronische sigaret met tabak, maar zonder de echte verbranding. Je steekt hier een kleine sigaret in. Die maakt contact met een membraampje dat de tabak verwarmt. Ik rook Iqos omdat het goedkoper is dan gewone sigaretten, het scheelt me een euro per pakje. Met een Iqos-sigaret doe je ongeveer 7 minuten, als je in één keer doorrookt haal je er vijftien trekjes uit.

‘Mijn tweede reden is dat het minder schadelijk is, het zou 90 procent schoner zijn. Ook handig: als je geen trekje neemt, komt er geen rook uit. En als ik wel rook, vervliegt de rook meteen. Ik heb kinderen in huis, het is fijn dat zij niet in mijn rook zitten.

‘Ik heb weleens een gewone e-sigaret geprobeerd, maar ik blijf bij Iqos. Het beviel me niet. En ik heb te veel negatieve verhalen gehoord en gelezen. Het zou goed kunnen dat de e-sigaret heel slecht voor je is. Ja, de Iqos is ook niet goed voor je, aan roken zitten altijd nadelen.’

Olga Adamenko: ‘Ik ben er een maand geleden mee begonnen.’ Beeld Simon Lenskens

Olga Adamenko uit Moskou (23)

‘Ik heb vijf jaar lang gerookt en probeer nu te stoppen. De e-sigaret is een tussenstap. Ik ben er een maand geleden mee begonnen en rook nu nog slechts een sigaret per dag. Kijk, ik heb ook een Iqos. Ik hoop over een half jaar hier ook van af te zijn. Nee, natuurlijk is ook de e-sigaret niet gezond, maar hij is beter dan sigaretten.

‘Ik gebruik de e-sigaret van Logic en doe een week met een capsule. Ze hebben een fruitsmaakje. In Moskou mag je in cafés geen sigaretten roken, maar wel bijvoorbeeld Logic of de Iqos. Gisteren hoorde ik het nieuws uit Amerika, dat mensen eraan zijn doodgegaan. Ja, het is een maatschappelijk probleem.’