Gebruik zelfdodingspoeder Middel X stijgt flink na bekendmaking welke stof het bevat

Aanvankelijk verschafte Coöperatie Laatste Wil wel informatie over haar zelfdodingspoeder, maar vermeldde zij niet welke stof het precies was. Toen het poeder, dat bekendstond als Middel X, meer aandacht kreeg, besloot Laatste Wil alsnog openheid te geven over de samenstelling ervan, naar eigen zeggen om ‘misvattingen, halve waarheden en pertinente leugens’ te voorkomen.

Die informatie heeft waarschijnlijk geleid tot een toename van het gebruik, denkt toxicoloog Antoinette van Riel, die werkzaam is bij het NVIC. Bij dat centrum kunnen artsen en andere medische hulpverleners terecht voor informatie bij acute vergiftigingen, bijvoorbeeld tijdens een reanimatie. ‘Je kunt een causaal verband op basis van onze cijfers niet vaststellen’, zegt Van Riel. ‘Dan zou je moeten weten hoe mensen tot hun daad zijn gekomen.’

Niet alle vergiftigingen met Middel X die het NVIC vorig jaar registreerde, kenden een fatale afloop. Van twee mensen is bekend dat ze de vergiftiging overleefden. Bij zeker twaalf van de zestien meldingen stierf de persoon die het middel had ingenomen. In eerdere jaren had een vergelijkbaar deel van de gemelde gevallen een dodelijke afloop.

Dat de publicitaire inspanningen van Laatste Wil soms worden gevolgd door een toename van het gebruik van zelfdodingsmiddelen, was al zichtbaar in 2017. Dat jaar maakte Laatste Wil bekend een legaal verkrijgbaar middel te hebben gevonden waarmee mensen zelf een einde aan hun leven kunnen maken. Het jaar daarop zag het NVIC het aantal meldingen met Middel X en andere giftige poeders toenemen van twee naar negentien.

Totdat Laatste Wil bekendmaakte welke stof Middel X precies bevatte, bestond daarover enige verwarring. Over een stof met een vergelijkbaar effect kwamen in 2018 bij het NVIC zestien meldingen binnen. Laatste Wil raadt het gebruik ervan echter af, omdat deze stof tot een minder humane dood leidt. De laatste jaren is het aantal zelfdodingspogingen met deze stof flink afgenomen, tot drie in 2022.

Geen meldplicht

Het NVIC benadrukt wel dat zijn cijfers over de meldingen geen volledig beeld geven van het gebruik van Middel X. Omdat er bijvoorbeeld geen meldplicht is, glipt een deel van de mensen die het middel gebruiken mogelijk door de registratie. ‘Artsen kunnen zelf kiezen of ze ons bellen’, zegt Van Riel. ‘Ze doen dat vooral als ze informatie zoeken over de stof. Ze bellen lang niet allemaal.’

In haar strijd om een vrijwillig levenseinde zonder tussenkomst van een arts mogelijk te maken, schuurt Laatste Wil al jaren langs de randen van de wet. Woensdag komt de 28-jarige Alex S., een lid van Laatste Wil dat ervan wordt verdacht Middel X aan 33 mensen te hebben verkocht, weer voor de rechter. Eind vorig jaar probeerde Laatste Wil het verbod op hulp bij zelfdoding, waar een celstraf van maximaal 3 jaar op staat, juist van tafel te krijgen, maar de rechter stelde de coöperatie in het ongelijk.

Praten over gedachten aan zelfdoding kan bij de crisislijn van 113 Zelfmoordpreventie. Bel 0800-0113 voor een gesprek. U kunt ook chatten op 113.nl.