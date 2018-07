Gebruik Facebook neemt voor het eerst af in Europa

Beleggers zijn zich te pletter geschrokken van de laatste kwartaalcijfers van Facebook. Het bedrijf maakt nog altijd miljarden winst, maar de groeicijfers vallen tegen. En in Europa is zelfs een teruggang te zien.

Monitors met het logo van Facebook bij de Nasdaq in New York. Foto REUTERS

Een kwartaalomzet van 13,2 miljard dollar (4 miljard dollar meer dan een jaar eerder) en een kwartaalwinst die van 3,9 naar 5,1 miljard dollar steeg waren niet genoeg om beleggers tevreden te stellen. Integendeel: na bekendmaking van deze cijfers stortte de koers van Facebook met zo’n 20 procent in. Waarmee opperbaas Zuckerberg – op papier – in één klap vele miljarden dollars minder rijk werd. Beleggers hadden op betere resultaten gerekend. Ook de aanwas van nieuwe gebruikers viel tegen. Die steeg licht naar 2,23 miljard wereldwijd.

Teken aan de wand is dat in het thuisland nauwelijks meer groei zit, waar andere platformen als Instagram (ook van Facebook) en Snapchat nog altijd hard groeien, zeker bij jongeren. In Europa is het nog erger gesteld. Hier daalde voor het eerst het aantal gebruikers. Het aantal dagelijkse actieve Facebookgebruikers in Europa ligt nu op 279 miljoen. Een kwartaal eerder was dat nog 282 miljoen. Ook op maandbasis is nu een daling te zien.

Volgens David Wehner, de financiële topman van het social mediaconcern, is het dan ook voorlopig gedaan met de wereldwijde groei. Met zijn uitspraak reageerde Wehner op de tegenvallende cijfers. De financiële baas waarschuwde dat omzetgroei er dit jaar in ieder geval niet meer in zit. Volgens Wehner komt dat door belangrijke verschuivingen in het gebruik van social media. Facebook moet volgens Wehner meer investeren in nieuwe manieren om video's te delen. De topman noemt als voorbeeld de wens van gebruikers om video’s te kunnen plaatsen die zichzelf na een bepaalde tijd wissen. Concurrent Snapchat werd groot met deze optie.

Aantal dagelijkse actieve gebruikers Facebook per regio Foto Facebook

Privacy

Facebook kwam afgelopen maanden onder vuur te liggen in de zaak rond Cambridge Analytica. Het data-analysebedrijf zou zonder toestemming van gebruikers de hand hebben gelegd op gegevens van zo’n 87 miljoen Facebookgebruikers. Facebook kreeg hierna de nodige kritiek op zijn lakse privacybeleid. De laatste kwartaalcijfers zien hier een weerslag van. Facebook zelf waarschuwt dat dit effect ook nog wel een paar jaar zal duren. Het bedrijf heeft beterschap beloofd op het gebied van privacy en dat brengt de nodige kosten met zich mee. Maar daarnaast is afnemend gebruik in de grootste advertentiemarkten natuurlijk ook van invloed. Minder gebruik betekent minder advertentie-inkomsten.

In Europa speelt volgens analisten daarnaast nog de nieuwe strenge privacywetgeving (AVG) een rol. Facebook heeft onder Europese druk zijn eigen regels moeten aanscherpen en gebruikers meer duidelijkheid moeten geven. Een van de concrete gevolgen was dat het veel eenvoudiger was voor gebruikers om zich uit te schrijven voor gepersonaliseerde advertenties. Ook dit betekent minder geld in het laatje.

Hoofdpijn

Het is niet het enige hoofdpijndossier voor Zuckerberg en de zijnen. Het moederschip zelf worstelt al enige tijd met privacyschandalen en nepnieuws, maar ook dochter WhatsApp ligt onder vuur vanwege de verspreiding van nepnieuws in India. WhatsApp probeert dit tegen te gaan door bijvoorbeeld het forwarden van berichten te beperken.