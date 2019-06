Gebroeders Atasoy van Haga Lyceum mogen geen nieuwe scholen oprichten

Het Cornelis Haga Lyceum in Amsterdam. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het besluit is een klap in het gezicht voor Soner en Son Tekin Atasoy. Volgens de gemeente Amsterdam en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zou de islamitische middelbare school met de rug naar de samenleving staan en anti-democratisch onderwijs verzorgen. Onlangs bleek dat de Onderwijsinspectie daarvoor geen bewijzen heeft aangetroffen.

De broers willen in Amsterdam, Den Haag, Deventer, Rotterdam en Utrecht scholen stichten. Daartoe hebben ze een nieuwe stichting opgericht: De Ozonlaag. Omdat er in de betreffende steden volgens de onderwijsregels onvoldoende ruimte is voor (nog) een islamitische school, probeerde De Ozonlaag een truc toe te passen die eerder ook door een ander schoolbestuur werd gebruikt.

Door een aanvraag te doen voor een school gebaseerd op diverse religieuze stromingen zijn er potentieel zo veel leerlingen – ‘stichtingsruimte’ – dat de school levensvatbaar zou zijn. De overheid moet de school dan bekostigen. In het geval van De Ozonlaag ging het om een school op basis van vijf levensbeschouwelijke stromingen: algemeen bijzonder, protestants-christelijk, rooms-katholiek, islamitisch én hindoeïstisch.

Minister Arie Slob (Onderwijs) wees die aanvragen onlangs af, waarna de school naar de rechter stapte. Nu geeft de Raad van State de minister gelijk. Je kunt niet volstaan met het simpelweg optellen van belangstellingspercentages voor de verschillende onderwijsrichtingen, vindt de hoogste bestuursrechter. Dat mag alleen bij belangstellingspercentages voor onderwijs op basis van richtingen die ‘min of meer in elkaars verlengde liggen’.

Voor islamitisch en hindoeïstisch onderwijs is dat niet het geval, zegt de bestuursrechter. De rechter voert daarvoor onder meer aan dat de vereniging van islamitische scholen (ISBO) en de Hindoe Raad Nederland hebben gezegd dat ze niets voor zo’n gemengde school voelen.

Eerder werd wel toegestaan dat de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs verschillende richtingen bij elkaar optelde. De Ozonlaag voerde dat tijdens de zitting aan als belangrijk argument. Maar dat was ook een fout, stelt de Raad van State nu. ‘De minister is niet gehouden een onjuiste toepassing van de regelgeving te herhalen.’