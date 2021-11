Gebrek aan paspoorten zit evacuatie achtergebleven Afghanen in de weg

Dat is een grote hindernis omdat de Taliban, Pakistan én Qatar op dit moment allemaal om een paspoort vragen. Het verstrekken van paspoorten aan te evacueren Afghanen noemde Knapen dinsdag in de Kamer ‘totaal niet aan de orde’.

Taliban soldaten bij het uithangbord van de internationale luchthaven in Kabul, de hoofdstad van Afghanistan Beeld via REUTERS

Daarmee gaf hij in wezen aan dat de evacuatie van Afghanen die daarvoor in aanmerking komen op dit moment wat hem betreft voor de meesten van hen onmogelijk is. Knapen herinnerde de Tweede Kamer eraan dat hij eerder had gezegd dat de afspraak over evacuaties ‘een Haagse afspraak was die zich helemaal onttrok aan de soms bittere werkelijkheid in Afghanistan. En die is een andere dan hier en daar wordt gesuggereerd.’

Daarmee doelde hij waarschijnlijk op critici als de Amsterdamse advocaat Barbara Wegelin, die meent dat Nederland wel laissez-passers kan laten verstrekken in Kabul - en die met 14 andere advocaten gerechtelijke stappen heeft aangekondigd namens circa 240 te evacueren Afghanen. Wegelin: ‘Alleen maar zeggen: we hebben geen ambassade in Kabul en dus kunnen we niets doen, dat is geen serieuze poging. Het is onduidelijk hoezeer Nederland bereid is flexibel te zijn en bereid is tot thinking out of the box. Wij zeggen: er zijn alternatieven.’

Volgens Knapen zijn nooddocumenten dat niet. ‘Laissez-passers kunnen wij niet in Afghanistan uitgeven, dat kan alleen in een land waar je iemand laat passeren - bijvoorbeeld in Pakistan om iemand naar Nederland te laten komen. In Kabul kunnen we iemand geen laissez-passer geven, dat heeft geen enkele betekenis en zo iemand komt er ook niet mee in een toestel.’

Dat klopt volgens Wegelin niet. ‘Nederland heeft een wettelijke basis om wel een laissez- passer af te geven aan vreemdelingen, ook in het land van de eigen nationaliteit. Of je in Afghanistan daar op dit moment mee in een vliegtuig komt is een tweede, maar dat staat los van de vraag of Nederland deze documenten wel of niet kan afgeven.’

In de interne correspondentie over de Afghanistan-evacuatie die Buitenlandse Zaken vrijgaf op verzoek van de Kamer wordt in een bericht uit 7 september gesproken over ‘de lijn’ dat ‘wij geen LPs (laissez-passers, red.) kunnen afgeven zolang we niet in Afghanistan zitten en de identiteit van mensen niet kunnen controleren. Dat dat voor iedereen geldt’.

Deze woordkeus suggereert dat er een beleidskeus is gemaakt, niet dat er een wettelijke belemmering is. De Nederlandse afwezigheid in Kabul is een struikelblok, erkennen diplomatieke bronnen tegen de Volkskrant - maar geen definitieve belemmering: Nederland kan partnerlanden of internationale organisaties die wél aanwezig zijn, vragen te helpen bij zowel de identificatie van mensen als de overhandiging van reispapieren.

De evacuatie van paspoorthouders gaat voor zover mogelijk wel door. Maandag arriveerden nog 35 Afghanen in Doha (Qatar). Volgens Knapen wordt er alles aan gedaan om toch wegen te vinden om mensen te evacueren. Zo is met Duitsland een gezamenlijk verzoek aan Pakistan gedaan om geen paspoorten te eisen van Afghanen op de evacuatielijst die zich aan de landsgrens met Pakistan melden. Ook is het een ‘lichtpuntje’ dat de Taliban soms toestaan dat paspoorten worden uitgegeven voor mensen op de evacuatielijst. Nederland hoopt, samen met enkele EU-landen, op termijn weer ‘een soort vertegenwoordiging’ in Kabul te krijgen.

In een interview met Radio1 bevestigde de Nederlandse ambassadeur in Doha, Marjan Kamstra, dat eerder wel gezinnen geëvacueerd konden worden waarvan niet alle gezinsleden over een paspoort beschikten. Ze zei ook dat ‘mensen over geldige reisdocumenten moeten beschikken’ - ze sprak niet over de eis voor paspoort.

De vraag van Piri of Nederland geen paspoorten kan verstrekken aan te evacueren Afghanen wees Knapen resoluut af. ‘Dan besluit je dat een Afghaans staatsburger, die in Afghanistan woont, wordt veranderd in een Nederlands staatsburger die in Afghanistan woont en dus weg kan. Dat staat haaks op alles wat de soevereiniteit van een land, en het gezag van de machthebbers, op dit moment belichaamt. Als het zou kunnen, zou het probleem opgelost zijn: iedereen die zich daar ongemakkelijk voelt een paspoort. Maar dat is uitgesloten.’