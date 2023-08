Geboren voor een dubbeltje werd dat jochie uit het Rooie Dorp van Alkmaar met zijn huis-aan-huisbladen geen kwartje maar een gulden

Dick Ranzijn

Zijn vader zei hem: ‘Jongen, als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje.’ Dat was geen vreemde overtuiging voor mensen die in het Rooie Dorp van Alkmaar ter wereld kwamen. Zoon Dick Ranzijn zag dat onhaalbare kwartje als tussenstation. Hij had een ander idee van zijn toekomst: hij wilde een gulden worden.

Hij begon als 16-jarige matroos, maar kwam na zijn diensttijd door een advertentie (‘hoog loon’) in de krantenwereld terecht. Hij verkocht advertenties voor de Hoogeveensche Courant, maar bedacht later dat hij dat ook best in eigen omgeving en voor eigen rekening kon gaan doen. Vanuit een zolderkamer zette hij, in 1970, huis-aan-huisblad De Koerier op, nog altijd een titel die bij de oudere Heerhugowaarder nostalgische gevoelens oproept.

Die wereld, van de gratis doordeweekse dan wel zondagse krant, vol advertenties en aardige verhalen, verliet Dick Ranzijn nooit meer. In 1978 begon hij met de uitgeverij Rodi, later Rodi Media. De ‘di’ is van Dick, nu opgevolgd door Dick junior, de nieuwe directeur van het bedrijf dat drie poten en liefst driehonderd werknemers telt: goed voor 29 lokale titels, van Den Helder tot Hoek van Holland.

Die vele bladen kwamen er niet zonder slag of stoot, vertelt Ranzijn junior. Uitgeverij Rodi werd actief in de achtertuin van de Verenigde Noordhollandse Dagbladen (VND), met grootaandeelhouder De Telegraaf. ‘Het was niet de bedoeling dat zo’n kleine partij groot werd. Maar wij waren kleiner en behendiger dan De Telegraaf met zijn logheid. Mijn vader is op alle manieren tegengewerkt door die grote uitgeverij die ons wilde kopen. ‘Die maken we kapot, die duwen we de markt uit.’ Dat was de houding. Die agressie was mijn vaders drijfveer. Dat zij negatief over hem waren, zette hem aan om te laten zien: ik kan het wel, dat jochie uit het Rooie Dorp.’

Dick Ranzijn, een van negen uit een Alkmaars gezin, werd befaamd door zijn drukkerij. Hij kocht in 2003 voor zijn vestiging in Broek op Langedijk de KBA Cortina, de eerste waterloze drukpers ter wereld. Dick junior: ‘Ze kwamen uit de hele wereld kijken naar die Cortina. Hele busladingen vanaf Schiphol. Onze vorige pers kon slechts steunkleurtjes bieden. Dick wilde full-color drukken, dat was de toekomst.’

Uiteindelijk had Rodi na overnamen in Diemen vier hypermoderne drukpersen staan. Daar worden het Nederlands Dagblad en het FD gedrukt, maar ook een aantal dagbladen van aloude rivaal VND. De Telegraaf en later DPG Media gaven de strijd op het terrein van de huis-aan-huistitels op. Daar werd taart op gegeten op het hoofdkantoor te Langedijk.

Dick Ranzijn, op 12 juni overleden aan de gevolgen van een hersentumor, had groot geld kunnen maken met het verkopen van zijn titels en bedrijven. In 2009 leek de zaak verkocht, maar hij eiste garanties voor de positie van zijn eigen personeel. ‘Wij werkten voor Dick, niet voor Rodi’, vertelt redacteur Joke Bos die al 33 jaar voor de vele titels werkt. Zij kwam binnen met een drukorder voor een uitkrant in Schagen. Toen ze vertelde wie ze was, ook zangeres, en dat ze freelance stukjes schreef, zei senior: ‘Ik heb een baan voor jou.’ Bos: ‘Bij elk jubileum zei Dick: ‘Ik zie je nog binnenkomen in die tuinbroek met je staartjes.’

Samen gingen ze naar Ethiopië, voor Dorcas, een ngo. ‘Liep Dick meteen pennen en ballen uit te delen. Hij was een helper.’ Toen AZ, die andere rode draad uit zijn leven, dreigde om te vallen, was Ranzijn in 2009 de man die de andere ondernemers die een miljoen in de club staken achter de clubvlag verzamelde. ‘Anders had AZ er nu heel anders voorgestaan’, weet Dick Ranzijn junior zeker.