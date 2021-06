Geboorteverlof moest rolverdeling gelijker maken, maar is nog niet erg in trek

De coronacrisis zou een rol kunnen spelen: wellicht konden partners zorg en werk al beter combineren, omdat ze vanuit huis konden werken. Beeld Thinkstock

Sinds juli vorig jaar kunnen partners, tot een halfjaar na de geboorte van hun kind, vijf weken extra geboorteverlof opnemen. Zij krijgen dan 70 procent van hun salaris doorbetaald. Met de uitbreiding van het verlof wilde de overheid voor het eerst een echt krachtig signaal geven om de taken thuis eerlijker te verdelen en de arbeidsparticipatie van vrouwen te stimuleren. Maar de interesse in de regeling is minder groot dan verwacht, blijkt woensdag uit cijfers van het UWV.

Op basis van het aantal geschatte geboorten, verwachtten beleidsmakers dat het geboorteverlof vorig jaar 36 duizend keer zou worden aangevraagd. Dat werden eenvijfde minder: 28.821 aanvragen op 87.041 geboorten. De eerste helft van dit jaar loopt dat aantal wel op. Tot en met afgelopen dinsdag vroegen ruim 39 duizend partners het verlof aan. De gemiddelde verlofduur is 4,4 weken.

Traditionelere rolopvattingen

Volgens het UWV, die de regeling uitvoert, kan dat komen doordat partners die eind 2020 vader of meemoeder zijn geworden, het verlof dit jaar pas opnemen. Socioloog Mara Yerkes van de Universiteit Utrecht denkt bovendien dat de coronacrisis een rol kan spelen. Partners die thuis konden werken, voelden daardoor mogelijk minder de noodzaak om verlof op te nemen. Zij konden zorg en werk wellicht al beter combineren.

Daarnaast kent de regeling volgens Yerkes een groot manco: deze vergoedt maar 70 procent van het salaris. Hoewel dat uit de cijfers van het UWV nog niet blijkt, kan het zijn dat vooral laagbetaalde partners daarom van het verlof afzien. Naast de organisatiecultuur waar de partner werkt, is het kostenplaatje namelijk een belangrijke factor in de afweging om het op te nemen. Het kan volgens Yerkes leiden tot een Mattheus-effect. ‘Mensen met hogere inkomens, die al meer egalitaire genderopvattingen hebben, worden nog gelijker en de stellen die traditionelere rolopvattingen hebben en die overheid met dit beleid graag wilde bereiken, gebruiken het het minst.’

Overigens is niet gezegd dat het partnerverlof bij de huishoudens die het opnemen daadwerkelijk zal leiden tot een hogere arbeidsparticipatie van vrouwen. Uit eerder onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt weliswaar dat het de kans vergroot op een gelijkwaardige taakverdeling thuis, maar dat betekent niet per definitie dat moeders meer buitenshuis gaan werken.

In een eerdere versie van dit artikel strond dat er een kwart minder aanvragen kwamen dan verwacht, dat moet eenvijfde zijn.