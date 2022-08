Geboortehuis Cruijff in Betondorp te huur, toekomstige huurder krijgt veel aanloop

De benedenwoning aan de Akkerstraat 32 in Betondorp, waar voetballegende Johan Cruijff in zijn jeugd heeft gewoond. Voor 762 euro per maand kan een nieuwe huurder intrek nemen in de sociale huurwoning met achtertuin en twee slaapkamers. Beeld Joris van Gennip

Vaders met zonen, groepjes vriendinnen en zelfs bedrijfsuitjes: elke dag staan er mensen op de stoep aan de overkant van de straat, zegt 27-jarige overbuurman Derre Kwee. Vanaf zijn bovenwoning in het Amsterdamse Betondorp heeft hij goed zicht op de woning waar de ouders van Cruijff vroeger in de voorkamer een groentewinkel hadden. Het was volgens hem ‘een mooi toeval’ dat hij zo’n vijf jaar geleden in de wijk kon gaan wonen. Zelf op nummer 32 gaan wonen, ziet hij ook wel zitten. ‘Ik ben voetballiefhebber, dus het lijkt me leuk.’

Dat een van ’s werelds beste voetballers ooit hier in de Akkerstraat is opgegroeid, is in de wijk in Amsterdam-Oost goed te merken. Zo staat op een grasveld iets verderop een bakstenen gedenkteken, staat op alle parkeermeters een foto van hem in Ajax-tenue en is het oude huis van Cruijff herkenbaar gemaakt met grote stickers op de ramen en gekleurde stoeptegels die een rood-wit Ajax-shirt met rugnummer 14 vormen.

Woningcorporatie Ymere beplakte de ramen een paar jaar geleden in samenwerking met de Cruyff Foundation. De oude zwart-witfoto’s van een bal-hooghoudende Cruijff waarover twee van zijn vele citaten staan, mogen door de nieuwe bewoners niet van de ramen worden gehaald. Op de foto’s bij de huuradvertentie is te zien dat van binnen de stickers redelijk transparant zijn, al maken ze de benedenwoning wel iets donkerder.

Bijzondere woning

Nog tot vrijdag kunnen geïnteresseerden die hoog op de wachtlijst voor de sociale huur staan, reageren op de advertentie van de woning van ongeveer 60 vierkante meter, die 762 euro per maand kost. Ze moeten geen probleem hebben met het bekijks dat de woning elke dag trekt, zegt een woordvoerder van de woningcorporatie. ‘Maar je krijgt er een hele bijzondere woning voor terug.’

Het aantal belangstellenden is over de jaren wel minder geworden, zegt een 75-jarige buurman die liever niet met zijn naam in de krant wil. De piek was in 2016 toen Cruijff overleed. De stoep lag toen vol met bloemen en de satellietwagens van de media reden ‘constant door de straten’. ‘In het paasweekend dat rap op zijn dood volgde, zijn er duizenden mensen komen kijken’, zegt hij. ‘Ik kwam mijn huis haast niet meer in.’

Een viertal rijdt op ov-fietsen de Akkerstraat in en stapt af bij nummer 32. Ed Groenhoff (74) leidt zijn gezelschap rond door Amsterdam. Omdat hij hier is opgegroeid, konden ze Betondorp niet overslaan in de fietstocht. Als buurjongen voetbalde hij vroeger samen met Cruijff op straat. Echt bijhouden kon hij hem niet, geeft hij toe. ‘Daarvoor was ik te traag. Maar, ik zeg altijd maar zo’, gaat hij verder, ‘weinig voetballers hebben Cruijffie zo vaak tegen de schenen getrapt als ik.’