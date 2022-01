Geboortecijfer China naar historisch dieptepunt, bevolkingskrimp met grote gevolgen dreigt

Pasgeboren baby's op de kinderafdeling van een ziekenhuis in Fuyang, in de oostelijke provincie Anhui in China. Beeld AFP

De werkende bevolking krimpt er al sinds 2011, eerder dan voorzien. Dat is een ernstig probleem, want de Chinese economie steunt in vergelijking tot andere landen met vergrijzingsproblemen − zoals Japan en West-Europese landen − voor een belangrijk deel op op arbeidsintensief werk. Het gevaar is dat China weldra met een oude bevolking zit, en met te weinig arbeiders om de benodigde zorg te bekostigen en de economische ambities mogelijk te maken.

In 2021 werden per duizend mensen 7,52 geboorten geregistreerd, in totaal werden ruim 10,6 miljoen mensen geboren in China. Dat is het laagste aantal sinds de Chinese Volksrepubliek in 1949 werd opgericht. Het geboortecijfer daalt al jaren, ondanks pogingen om de trend te keren.

Eenkindpolitiek

In 2015 kwam er een einde aan de eenkindpolitiek en sinds 2021 mogen Chinezen drie kinderen krijgen, maar dat heeft niet de gewenste babyboom opgeleverd. Voor veel Chinezen is het duur om baby’s te krijgen, gezien de hoge kosten voor scholing en opvoeding in met name de steden. Ook zijn veel Chinese vrouwen bang dat het moederschap hun carrière zal belemmeren.

Volgens de officiële cijfers is de bevolking vorig jaar nog nipt gegroeid, met bijna een half miljoen mensen. Er leven ruim 1,4 miljard mensen in China. Op basis van een geheim gehouden Chinese volkstelling die de Britse krant The Financial Times vorig jaar in handen kreeg, zou echter blijken dat de bevolking al sinds 2018 krimpt.

Dat China demografische kopzorgen heeft, is hoe dan ook duidelijk. Tegen The New York Times zegt de Chinese demograaf He Yafu dat een verschil tussen aantallen doden en geboorten van enkele honderdduizend in China praktisch stilstand betekent. De trend richting krimp is volgens hem ‘onomkeerbaar’.

De eenkindpolitiek werd in 1980 ingevoerd omdat de vrees was dat de Chinese bevolking te snel zou groeien en hierdoor arm zou blijven. Het was de bedoeling deze maatregel, die onder meer tot het doden van meisjes leidde omdat een deel van de bevolking liever een jongen had, één generatie later weer af te schaffen. De Communistische Partij hield uiteindelijk veel langer vast aan de maatregel.