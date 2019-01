Gearresteerde vrachtwagenchauffeur heeft niets te maken met doodrijden actievoerder in geel hesje

Dat heeft de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant maandagmorgen bekendgemaakt. ‘De man blijkt niet betrokken te zijn geweest bij de aanrijding’, aldus een kort persbericht. ‘Hij is op last van de onderzoeksrechter in vrijheid gesteld. Ook de in beslag genomen truck werd teruggegeven aan de eigenaar.’

Volgens een politiewoordvoerder is er sprake geweest van ‘een verwisseling van vrachtwagens in het opsporingsonderzoek’. Waarom dat is gebeurd, is niet bekend. Mogelijk hebben ooggetuigen een verkeerd kenteken genoteerd. De vrachtwagen van de Dongenaar heeft vrijdagavond wel op de snelweg bij Luik gereden, maar het was niet de truck die de 50-jarige actievoerder doodreed.

Een andere Nederlandse vrachtwagen blijkt de aanrijding te hebben veroorzaakt. Volgens niet bevestigde berichten zou de chauffeur daarvan inmiddels zijn aangehouden, in de provincie Limburg. De politie in Tilburg verwijst voor meer informatie door naar het Openbaar Ministerie in Luik. Daar was maandagmorgen niemand bereikbaar bereikbaar voor commentaar.

Kenteken

Vrijdagavond rond 19 uur werd een 50-jarige actievoerder op de snelweg E25 ter hoogte van Visé doodgereden door een vrachtwagen. De chauffeur reed door, maar ooggetuigen hadden het kenteken genoteerd. Op basis van die informatie werd zaterdag een vrachtwagen gevonden en in beslag genomen op een parkeerplaats in de regio Tilburg. De eigenaar uit Dongen werd zaterdagavond op verzoek van de Belgische justitie gearresteerd.