Gearresteerde vicevoorzitter van Europees Parlement maakte altijd al vreemde keuzes

De Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement Eva Kaili vorige week bij een uitreiking van een Europese boekenprijs. Beeld AP

Geruchten gonzen er genoeg in de wandelgangen van het Europees Parlement, zegt Europarlementariër Sophie in ’t Veld (D66). Maandag al helemaal. ‘We zijn vandaag allemaal met de trein van Brussel naar Straatsburg gereisd, en je kun je voorstellen wat voor grappen er worden gemaakt over de koffers die we bij ons hebben, en wat daar misschien wel in zit.’

Iedereen heeft gelezen dat in het huis van Eva Kaili, de zaterdag gearresteerde vicevoorzitter van het Europees Parlement, ‘tassen vol geld’ in beslag zijn genomen. En de koffergrappen komen van het verhaal dat Kaili’s vader in een trein is opgepakt toen hij ‘met een koffer vol geld’ ervandoor probeerde te gaan. Justitie denkt dat hij was gevlucht nadat een medeplichtige hem had gewaarschuwd, schrijft de Belgische krant L’Echo. Iedereen in Brussel is onthutst door het schandaal, Sophie In ’t Veld is er ‘misselijk van’.

Feit is, dat Eva Kaili, verdacht van het aannemen van steekpenningen van Qatar, op slag alles kwijt is. En veel geld, zoveel is ook zeker. Justitie zegt dat er vrijdagavond bij invallen meer dan 600 duizend euro in beslag is genomen, maar het kan uiteindelijk veel meer zijn geweest, misschien wel miljoenen. Want hoeveel geld gaat er in een koffer?

Eigenzinnig stemgedrag

Eva Kaili heeft haar hele leven in de politiek gewild. In 1992, toen ze 14 jaar oud was, werd ze lid van de jeugdbeweging van de socialistische partij Pasok. Op haar 20ste werd ze het jongste gemeenteraadslid van Griekenland, in Thessaloniki, twee jaar later deed ze als jongste kandidaat ooit mee aan de parlementsverkiezingen. Ze werd niet gekozen, maar in 2007 lukte het wel, en werd ze alsnog het jongste Pasok-parlementslid aller tijden. Tussen de verkiezingen van 2004 en 2007 was ze even nieuwslezer van de particuliere zender Mega TV.

Een politiek zwaargewicht is ze volgens In ’t Veld niet. ‘Ze is absoluut geen frontbencher.’ Kamerlid Kati Piri, jarenlang Europarlementariër namens de PvdA, zegt in het radioprogramma Bureau Buitenland dat ze ‘niet bijster actief’ is en dat ze haar ook ‘weinig heeft kunnen betrappen op sociaal-democratische principes.’

Wat verder de aandacht trok, was de eigenzinnigheid waarmee ze politiek bedreef. Haar partij Pasok kon niet altijd op haar rekenen. Toen de crisis Griekenland in 2011 bij de strot greep en premier Georges Papandreou voor een motie van wantrouwen stond, kondigde Kaili publiekelijk aan dat zij Papandreou niet zou steunen. Er stak een storm op, en Kaili bedacht zich en stemde toch vóór Papandreou, die daardoor nog even kon aanblijven.

Waarom Kaili dwarslag werd niet direct duidelijk, maar in Brussel zegt een van haar Nederlandse fractiegenoten van de PvdA dat zij ook in het Europees Parlement wel vaker tegen de partijlijn stemde, en dat vriendjespolitiek en eigenbelang de grondslag zouden vormen van haar keuzes.

Eigenzinnig stemgedrag zou een beetje haar handelsmerk worden, zegt ook Sophie in ’t Veld. ‘Ik had bij haar steeds het gevoel: ik kan je niet vertrouwen. Ik kon niet geloven wat ze zei.’ In ’t Veld zat met Kaili in een commissie die een spyware-schandaal moest onderzoeken dat heel Europa raakte, maar dat vooral in Griekenland tot in de hoogste kringen speelde.

Qatar een ‘prachtig land’

Premier Kyriakos Mitsotakis vergoelijkte het afluisteren van zakenlui en politici, en Kaili was het met hem eens: ‘als hij zegt dat er niets aan de hand is, dan is er niets aan de hand, was zo’n beetje haar commentaar’. Zelfs toen tien dagen geleden bleek dat Kaili zelf werd afgeluisterd, reageerde ze ‘raar’, aldus In ’t Veld.

Het gerucht ging dat Eva Kaili wilde overstappen naar de partij van de populist Mitsotakis, en dat ze hem daarom gelijk gaf. En dat was niet het enige gerucht, zegt In ’t Veld. Kaili zou ook goede banden hebben met de steenrijke scheepsmagnaat Evangelos Marinakis die Mitsotakis sponsorde, en Marinakis is niet onbesproken. Hij is eigenaar van de voetbalclubs Olympiakos en Nottingham Forest, en werd meerdere keren verdacht van zaken als matchfixing. Marinakis, zegt In ’t Veld, ‘is buitengewoon schimmig en buitengewoon rijk’.

En toen kwam Qatar. Anderhalve maand geleden bezocht Kaili het land, met een Europese delegatie, ter gelegenheid van de opening van een EU-missie in Doha. Diplomat Magazine publiceerde 1 november een foto van Kaili op audiëntie bij de heerser van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad bin Khalifa al Thani.

Na dat bezoek doet ze in Brussel haar opvallende uitspraken over het ‘prachtige land dat Qatar is geworden’, en zijn ‘goede arbeidsrecht’, terwijl haar fractie zich juist opwindt over de slechte behandeling van gastarbeiders die de voetbalstadions van het WK-gastland hebben gebouwd. Als in een commissie gestemd wordt over visumvrijstelling voor Qatarezen, schuift Kaili, die niet eens lid is van die commissie, aan en stemt mee.



Europarlementariër Lara Wolters (PvdA) werd door Kaili persoonlijk benaderd, om haar kritiek op Qatar te matigen. ‘Ze kwam zelfs naast me zitten in een debat. Dat vond ik heel... gek.’ In een gesprek vertelde Kaili aan Wolters ‘met veel verve’ dat ze in Qatar was geweest en dat dat zo’n modern land was. Wolters: ‘Ik dacht: ze heeft zich daar helemaal laten inpakken. En nu denk ik daar natuurlijk steeds aan.’

Drie dagen later spatte de politieke carrière van Eva Kaili uit elkaar als een ballon. Zelfs collega’s die nu achteraf zeggen dat er altijd iets vreemds aan haar was hadden dat niet zien aankomen.