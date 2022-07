Gearresteerde Russische journaliste vast in psychiatrische kliniek wegens kritiek op oorlog

Maria Ponomarenko. Beeld Radio Free Europe

Maria Ponomarenko, die is aangeklaagd wegens het ‘discrediteren van de strijdkrachten’ (lees: bekritiseren van de oorlog), werd afgelopen weekeinde volgens haar advocaat overgebracht naar een psychiatrische kliniek in Altaj, een autonome republiek langs de grens met Mongolië en China.

Ponomarenko, die voor het onafhankelijke internet-tv-kanaal RusNews werkt, werd in april aangehouden in St.-Petersburg. Aanleiding was een Telegrambericht waarin zij melding had gemaakt van de honderden burgers die bij het Russische bombardement op een theater in de stad Marioepol waren omgekomen. Speciaal voor haar aanhouding was een team van de autoriteiten uit haar woonplaats Barnaoel (de hoofdstad van Altaj) naar St.-Peterburg gereisd. Ponomarenko werd aangeklaagd wegens het verspreiden van ‘nepnieuws’ met het doel het leger zwart te maken.

Tot nog toe komen de meeste activisten daar met een boete van af, maar voor journalisten dreigen strengere straffen. Zij kunnen tien jaar cel krijgen, zeker als blijkt dat ze eerder ook al ‘politiek gemotiveerde’ overtredingen hebben begaan. Dat kan bijvoorbeeld deelname aan betogingen zijn waarvoor de autoriteiten geen toestemming hebben gegeven.

Dissidenten in de Sovjetperiode

Het is nog onduidelijk hoe lang Ponomarenko vast zal komen te zitten in de psychiatrische kliniek. Volgens de autoriteiten is ze ‘voor onderzoek’ naar de kliniek overgebracht, maar soms kan dat maanden duren.

In de Sovjetperiode kwam het regelmatig voor dat dissidenten in een psychiatrische kliniek werden opgesloten, onder wie bekende figuren zoals Vladimir Boekovski, de dichters Natalja Gorbanevskaja en Joseph Brodsky en de dissidente bioloog Zjores Medvedev. Vooral het Serbski Instituut in Moskou was berucht. Daar werden de meeste dissidenten onderzocht, waarna ze met de diagnose ‘sluipende schizofrenie’ werden doorgestuurd naar klinieken die onder de veiligheidsdiensten vielen. Aan wie het Sovjetsysteem niet waardeerde, moest wel een draadje los zitten, was de redenering.

Pas in de jaren tachtig kwam er onder Sovjetleider Michail Gorbatsjov een einde aan het misbruik van de psychiatrie als middel om politieke tegenstanders op te bergen. Maar onder president Poetin krijgt de ‘politieke psychiatrie’ een nieuwe kans. In 2012 werden twee leden van de Russische protestband Pussy Riot naar een psychiatrische kliniek gestuurd om te worden onderzocht na een geruchtmakend optreden in de Christus de Verlosser-kathedraal in Moskou. Ook een activist die in 2011 aan de betogingen tegen kiesfraude bij de herverkiezing van Poetin als president deelnam, werd naar het Serbski-centrum gestuurd voor onderzoek.

Volgens advocaat Sergej Podolski moet Ponomarenko, die twee tienerdochters heeft, zeker een maand in de kliniek in Barnaoel blijven. Ze mag daar volgens hem geen familiebezoek krijgen en ook geen post ontvangen.