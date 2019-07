Gearresteerde actrice Grives: ‘Xtc-pillen en cocaïne op Tomorrowland waren voorbereiding op rol’

De actrice werd zondag op het Belgische festival Tomorrowland opgepakt met 100 xtc-pillen, 20 gram cocaïne, 10 gram ketamine en ook nog wat mdma en wiet. Volgens haar advocaat was ze zich aan het voorbereiden op een rol als drugsdealer.

‘Ze wilde ervaren hoe het in zijn werk gaat en welke spanning erbij komt kijken’, zei advocaat Koen Vaneecke tegen Algemeen Dagblad. Of dat verweer nou klopt of niet, het is geen reden tot strafvermindering, zei het Belgische Openbaar Ministerie dinsdag. Om welke rol het gaat, is nog onbekend. Grives speelt wel in de aankomende misdaadserie Keizersvrouwen (AvroTros) de eigenaresse van een escortbureau. Maar de opnames daarvan zijn al afgerond. Eerder kwam Grives een flink aantal kilo’s aan voor haar hoofdrol als Rowanda Pengel in Alleen maar nette mensen en trainde ze als kickbokser voor Vechtershart.

Naast de drugs die Grives bij zich had op het festival, werd er ook nog een hoeveelheid verboden middelen gevonden op haar Airbnb-adres. ‘Ze is bij de ingang opgepakt en heeft bekend dat ze het al verkocht had op het terrein en ook aan haar vriendinnen die mee waren’, zegt een woordvoerder van het Belgische OM tegen RTL Nieuws. ‘Over de drugs die op de Airbnb-locatie gevonden werden, heeft ze verklaard dat die van haar zijn’.

Grives zit in ieder geval tot vrijdag vast in een Vlaamse cel. Dan hoort ze of de raadkamer beslist dat ze haar proces mag afwachten in Nederland of dat ze langer in hechtenis moet blijven. Afgelopen zondag zette ze haar laatste post op Instagram, een foto van zichzelf op het festivalterrein, één arm juichend in de lucht gestoken. ‘Stampen op de grond, handjes in de lucht!’, schreef ze erbij. ‘Tomorrowland, here I come!’

