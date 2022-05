Gazprom stopt gaslevering aan Nederland; geen gevolgen voor huishoudens, aldus minister Jetten

Een gasopslag van GasTerra in het Drentse Langelo. Beeld ANP

Volgens GasTerra, in Nederland verantwoordelijk voor de levering van gas, is het bedrijf niet ingegaan op de betalingseisen van Gazprom, dat uitsluitend nog wilde afrekenen in roebels. Het Russische gasbedrijf heeft daarop laten weten de levering van gas per 31 mei te stoppen. Volgens contract had Gazprom tot 1 oktober nog 2 miljard kubieke meter gas moeten leveren.

Rusland wil dat landen het gas in roebels afrekenen, omdat het land vanwege de economische sancties niet kan beschikken over de euro’s die Europese bedrijven betalen voor zijn gas. Met een ingewikkelde constructie via de Gazprombank in Luxemburg probeerde Moskou dat op te lossen. Afnemers van gas moeten daar zowel een euro- als een roebelrekening hebben. Zij betalen in euro’s, en die worden door de bank omgezet naar roebels op de roebelrekening. Met die roebels wordt Gazprom betaald.

GasTerra zegt te hebben geanticipeerd op het Russische besluit en elders gas te hebben ingekocht.

Nederland is niet het eerste land dat geen gas meer geleverd krijgt. Eerder werden ook Polen, Bulgarije en Finland om dezelfde reden afgesloten.

Dit bericht wordt aangevuld.