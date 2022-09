Gazprom: China bereid om Russisch gas in roebel en yuan te betalen

Het hoofdkantoor van Gazprom in Sint-Petersburg. Beeld AP

Voor Rusland zou het een belangrijke stap zijn in de pogingen om minder afhankelijk te zijn van de Amerikaanse dollar. Volgens Gazprom-baas Alexey Miller is het toestaan van betalingen in yuan en roebels in het voordeel van beide landen. ‘Het zal de berekeningen vereenvoudigen, een uitstekend voorbeeld worden voor andere bedrijven en een extra impuls geven aan de ontwikkeling van onze economieën’, zei hij. Wanneer China met de nieuwe munteenheden gaat betalen, meldde Gazprom niet.

Eerder dit jaar dwong de Russische president Poetin Europese klanten om roebelbankrekeningen bij de Gazprombank te openen en in Russische valuta te betalen. Volgens Poetin waren zijn betalingseisen noodzakelijk. Daardoor kon hij meer direct beschikken over de euro’s die werden overgemaakt naar de rekening van Gazprom. Verscheidene bedrijven en landen – waaronder Nederland – die niet aan die voorwaarden wilden voldoen, werden afgesneden van gas.