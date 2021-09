Gavin Newsom overleeft recall-verkiezing en blijft gouverneur van Californië

Gouverneur Gavin Newsom tijdens een persconferentie over de resultaten. Beeld AP

In Californië komen pogingen tot herroepingsverkiezingen bijna iedere gouverneurstermijn wel een keer voor. In de westelijke kuststaat mogen kiezers een referendum houden over de vervanging van de gouverneur, mits ze de handtekeningen van 12 procent van de eerdere kiezers kunnen verzamelen.

Een door de Republikeinen gesteunde petitie over het herroepen van Newsom leverde in april meer dan 1,6 miljoen handtekeningen op, voldoende om het referendum af te dwingen. Belangrijkste reden voor de recall was het strike coronabeleid van de goueverneur.

Ruime meerderheid

Uit de voorlopige resultaten blijkt dat Newsom met een ruime meerderheid de steun heeft gewonnen van kiezers die vinden dat hij in zijn functie moet blijven. Ook werd de kiezers gevraagd wie gouverneur zou moeten worden, mocht een meerderheid zich tegen het aanblijven van Newsom uitspreken.

Die stemming werd volgens The New York Times met ongeveer 43 procent gewonnen door de Republikein Larry Elder, een zwarte presentator van een conservatief radioprogramma en aanhanger van voormalig president Donald Trump.

Veel mensen stemden net als tijdens de presidentsverkiezingen van 2020 per post, voor Elder een reden om in navolging van Trump al voor het sluiten van de stembussen zijn zorgen uit te spreken over mogelijke stembusfraude. Hier is vooralsnog, net als in 2020, geen bewijs voor.

Caitlyn Jenner

Ook realitypersoonlijkheid Caitlyn Jenner stond op het stembiljet, maar zij kreeg verhoudingsgewijs weinig stemmen. Naast Elder en Jenner stelden zich zo'n veertig anderen kandidaat, van (voormalige) politici tot een YouTuber en een cannabis-activist.

Een beroemde eerdere herroepingsverkiezing vond plaats in 2003, toen de Democratische senator Gray Davis werd verslagen door Republikein Arnold Schwarzenegger. Davis had toen net een jaar eerder zijn tweede termijn gewonnen.

Newsom werd in 2018 gouverneur van Californië en kreeg destijds ruim 62 procent van de stemmen. I In 2022 kan Newsom zich verkiesbaar stellen voor een tweede ambtsperiode als gouverneur.

Opluchting

Het overleven van de recall is niet alleen een opluchting voor Newsom, maar ook voor de Democratische Partij. Ze houden zo hun gouverneur in qua inwonersaantal grootste staat van Amerika (bijna 40 miljoen inwoners). Het wegsturen van Newsom zou daarbij een slecht voorteken zijn geweest voor Democratische gouverneurs van andere staten die eveneens kritiek ontvangen voor hun coronabeleid.

Bovendien kennen de Democraten in de Senaat een hele nipte meerderheid. Als Dianne Feinstein, de de 88-jarige Democratische senator uit Californië, eerder zou moeten stoppen, dan benoemt de Californische gouverneur een opvolger en hadden de Democraten dus hun meerderheid kwijt kunnen raken. In de afgelopen weken voerden vicepresident Kamala Harris en president Joe Biden dan ook campagne voor Newsom.