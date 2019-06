Gaswinning mogelijk volgend jaar al op ‘veilig niveau’

Dat is wat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) na de recente aardbeving bij Westerwijtwerd nogmaals adviseerde als ‘veilig’. Maar, waarschuwt Wiebes: de gevolgen van minder gaswinning zijn groot.

Het kabinet besloot vorig jaar de gaskraan in Groningen versneld dicht te draaien, uiterlijk in 2030 helemaal, maar voor volgend jaar werd nog uitgegaan van een productie van 15,9 miljard kubieke meter. Na de aardbeving bij Westerwijtwerd vorige maand en het daaropvolgende advies van de toezichthouder, kondigde Wiebes in een Kamerdebat al aan te laten onderzoeken of de gaswinning nog sneller verlaagd kan worden.

Nu blijkt het waarschijnlijk mogelijk extra gas uit kleinere gasvelden te mengen met stikstof, waardoor het net als Gronings gas laagcalorisch wordt en geschikt wordt voor Nederlandse cv-ketels. Dit ‘pseudo-Groningse’ gas kan ook geëxporteerd worden naar Duitsland, waardoor er minder echt Gronings gas nodig is. Bij elkaar zou dat een extra daling van de gaswinning van 3,1 miljard kuub mogelijk kunnen maken. Ook kan de gasopslag in Norg minder gevuld worden.

‘Duivels dilemma’

De minister stelde al eerder dat verdere verlaging van de gaswinning een ‘duivels dilemma’ zou worden. Nu blijkt inderdaad dat verlaging tot het voor de veiligheid van Groningers gewenste niveau nadelige gevolgen heeft voor de leveringszekerheid, het gas dat nodig is voor de verwarming van huizen in binnen- en buitenland. ‘Dit kan betekenen dat op koude dagen pieken in de vraag naar laagcalorisch gas niet kunnen worden opgevangen.’

Ook zullen grote bedrijven die veel Gronings gas verbruiken eerder moeten overschakelen op een alternatief. ‘Dit leidt onder andere tot bedrijfssluitingen, grote werkloosheid en risico’s voor de elektriciteits- en voedselvoorziening’, waarschuwt Wiebes. Eerder bleek uit een rondgang van de Volkskrant dat industriële grootverbruikers vooralsnog weinig alternatieve opties voor Gronings gas zien.

Gasnetbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) bekijkt nu of de aanvullende maatregelen die Wiebes voor ogen heeft ook uitvoerbaar zijn. Het SodM beoordeelt de gevolgen voor de veiligheid nogmaals. Vervolgens zal minister Wiebes op 1 oktober een definitief besluit nemen over de gaswinning in het volgende jaar. De verder beperkte gaswinning in Groningen scheelt de schatkist naar schatting enkele honderden miljoenen euro’s.