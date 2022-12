Gasverbruik door koude periode hoger dan de afgelopen drie jaar, gasprijs duikt onder 100 euro

Gasopslag op de tweede Maasvlakte in de Rotterdamse haven. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Door de kou afgelopen week was het gasverbruik in Nederland voor de eerste keer sinds de zomer hoger dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. De gasvoorraden werden door de kou ook extra aangesproken. Het Nederlands gasverbruik steeg afgelopen week met 20 procent ten opzichte van twee weken geleden.

Het gemiddelde gasverbruik is sinds half december hoger dan het gemiddelde van de afgelopen drie jaren. Dat is dit jaar alleen in juni en april even voorgekomen. In oktober en november lag het gasverbruik door zuinig stoken en het inschakelen van kolencentrales zo’n 30 procent lager dan gemiddeld in de drie jaar ervoor. Tussen 1 en 18 december was het verbruik juist iets hoger (1,4 procent) dan tussen 2019 en 2021.

De lage temperatuur is de belangrijkste oorzaak van het hogere verbruik: dit jaar lag de gemiddelde temperatuur de eerste achttien dagen van december onder de 5 graden. Vorige jaren lag de temperatuur hoger. Sinds de kou maandag verdween is het het gemiddelde verbruik weer aan het dalen.

Gasprijs duikt onder de 100 euro

De gasprijs steeg begin december met de koude periode op komst naar 150 euro per megawattuur. Deze woensdagochtend opent de koers op 98,85 euro. Het is voor het eerst sinds oktober dat gas voor minder dan 100 euro verhandeld wordt.

De daling heeft te maken met het zachtere weer, de extra stroom van windmolens door hardere wind en met de afspraken die EU-lidstaten maandag maakten voor een prijsplafond. Dat treedt in werking zodra de gasprijs boven de 180 euro per megawattuur komt. Dit moet extreme prijsstijgingen voorkomen.

Vulling gasopslagen loopt snel terug

Door het hoge gasverbruik van de afgelopen weken is ook de vulgraad van de Nederlandse gasopslagen flink verminderd. Tussen 1 en 19 december daalde de vulling van de opslagen van 88 procent naar 78 procent. Daarmee ligt de vulgraad op het niveau van 2019, maar nog wel boven het niveau van 2020 en 2021. Andere jaren daalde de vulgraad ongeveer even hard, of zelfs nog harder: in 2021 bijvoorbeeld van 54 naar 41 procent. In oktober waren de Nederlandse gasopslagen het volst: toen was 93 procent benut.

In de meeste andere Europese landen ligt de vulgraad nog wel boven de 80 procent. Maar ook die landen zagen de afgelopen weken hun gasvoorraden leeglopen. In Duitsland liep de vulling van de gasopslagen vanaf begin december terug van 98 naar 87 procent. In Frankrijk liep de vulgraad terug van 96 naar 84 procent.