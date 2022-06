Gasverbruik dit jaar flink gedaald in Nederland

Ministers Rob Jetten (Klimaat en Energie) bij de aftrap van een campagne over energiebesparing. Beeld ANP

De cijfers zijn afkomstig van Gasunie Transport Services (GTS) en laten duidelijk zien dat Nederland minder gas gebruikt, aldus minister Rob Jetten van Klimaat en staatssecretaris Hans Vijlbrief van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

De hoge prijzen en warme winter spelen een belangrijke rol, maar het lagere gasverbruik is volgens de bewindslieden niet alleen daaraan te danken. Zo zijn Jetten en Vijlbrief ervan overtuigd dat de snelle opschaling naar duurzame energie ook op de lange termijn een lager gasverbruik zal waarborgen. Ook werd in april en mei ingezet op een energiebesparingscampagne genaamd ‘Zet ook de knop om’. Jetten en Vijlbrief willen die campagne in het najaar een vervolg geven.

De gasprijzen stegen begin dit jaar flink. Dat komt mede door de grote vraag naar energie door het snelle herstel van de wereldeconomie na de coronacrisis. Daar kwam eind februari de oorlog in Oekraïne bovenop, met alle gevolgen van dien.

Gasvoorraad in gevaar

Afgelopen dinsdag besloot het Russische staatsgasbedrijf Gazprom de gaskraan naar Nederland dicht te draaien, omdat de Nederlandse groothandelaar Gasterra weigert in roebels te betalen. Dat leidde tot ongerustheid bij consumenten en op de energiemarkten. Essent maakte afgelopen week al een verhoging van de variabele tarieven van 25 tot 30 procent bekend.

Minister Jetten zei eerder dat het besluit van GasTerra geen gevolgen zal hebben voor de leveringszekerheid aan Nederlandse huishoudens, omdat er genoeg extra gas is ingekocht. De laagcalorische gasopslagen zijn volgens Jetten op dit moment nog voor 45 procent gevuld, en de gasopslag in Bergermeer nog voor ongeveer 25 procent. In november moeten ze voor circa 80 procent gevuld zijn om de winter door te komen.

Daarvoor zal onder andere meer op het vloeibare gas (lng) worden geleund. Om meer lng te kunnen importeren, wordt de terminal in Rotterdam uitgebreid. Toch blijft de vraag of dat gas er straks ook echt is. Er is wereldwijd namelijk te weinig productiecapaciteit voor lng om aan alle vraag te voldoen.

De bewindslieden waarschuwen in de Kamerbrief dat het risico op een tekort aan gas in Europa blijft bestaan. ‘Het kabinet geeft aan de leveringszekerheid van olie en gas hoge prioriteit’, aldus Jetten en Vijlbrief. Om nog dit jaar onafhankelijk te worden van Russisch gas wil het kabinet onder meer flink inzetten op energiebesparing. Vóór het zomerreces willen de minister en staatssecretaris de Kamer inlichten over nieuwe besparingsmaatregelen.