Gasunie verhoogt lonen met 12 procent wegens door de gasprijzen gestegen inflatie

Een lng-installatie van Gasunie op de Maasvlakte. Beeld ANP

De loonsverhoging die monteurs, lassers en technici van Gasunie komend jaar krijgen, is gebaseerd op de stijging van de consumentenprijzen over augustus. Die lagen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek maar liefst 12 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat historische inflatierecord was vooral te danken aan de hoge prijs van gas – het inmiddels schaarse goed dat, ironisch genoeg, door Gasunie wordt getransporteerd en beheerd.

De medewerkers van Gasunie komen er met hun loonsverhoging een stuk beter van af dan de gemiddelde werknemer. Volgens cijfers die werkgeversvereniging AWVN donderdag publiceerde, stegen de cao-lonen afgelopen maand met gemiddeld 4,4 procent. Daarmee komt het jaargemiddelde op zo’n 3,4 procent. Dat is weliswaar meer dan voorgaande jaren aan cao-tafels uit het vuur werd gesleept, maar veel minder dan de inflatie. Dat betekent dat het reële inkomen van veel Nederlanders er fors op achteruitgaat.

Automatische prijscompensatie

De uitzonderlijke loonsverhoging bij Gasunie is het gevolg van de automatische prijscompensatie (apc) die sinds de eeuwwisseling in de cao van het bedrijf is opgenomen. Daardoor volgen de lonen automatisch de inflatie. In voorgaande jaren ging het slechts om 1 of 2 procent, maar nu de inflatie records breekt, doet de loonsverhoging dat dus ook. Toch stond de apc tijdens de cao-onderhandelingen dit voorjaar niet ter discussie, stelt een woordvoerder. ‘Het is een principekwestie. In goede tijden van gematigde inflatie stijgen de lonen matig, dan moet je er in slechte tijden ook aan vasthouden.’

Als het aan vakbond FNV ligt, krijgen alle bedrijven zo’n prijsmechanisme in hun cao. Het is sinds vorig najaar de centrale looneis. Tot dusver boekte de bond weinig succes: slechts in dertien nieuwe cao’s werd de prijscompensatie opgenomen. Sommige werkgevers die eerder nog akkoord gingen met de apc, proberen er nu zelfs alweer van af te zien. Werkgevers zijn niet happig op het automatische prijsmechanisme, dat in de jaren zeventig nog in vrijwel alle cao’s zat. Ze vrezen dat het leidt tot een loon-prijsspiraal waarbij hogere loonkosten worden doorberekend in de prijzen wat weer leidt tot hogere loonkosten, et cetera.

Volgens de woordvoerder van Gasunie hoeven Nederlandse huishoudens niet te vrezen dat de hogere loonkosten van het bedrijf de gasprijzen zullen opdrijven. Met een beslag van 200 miljoen op een omzet van 1,4 miljard zijn de loonkosten volgens de woordvoerder ‘te overzien’. ‘Bovendien maken de transportkosten die wij rekenen echt maar een heel klein deel uit van de totale kosten van het gas.’