Gasunie bouwt mee aan ondergrondse opslag waterstof in Duitsland

Koning Willem-Alexander bij de opening van de groene waterstofinstallatie Hystock van Gasunie. Het bedrijf gaat nu aan de slag bij een pilotproject in Nedersaksen. Beeld ANP

Het gaat om een pilotproject in de deelstaat Nedersaksen. Twee zoutcavernes worden geschikt gemaakt voor de opslag van waterstof. Gasunie zal de twee opslagen via een bovengrondse installatie met elkaar verbinden. Naar verwachting loopt het pilotproject tot 2026.

De locatie van de opslagen is volgens Gasunie strategisch gunstig, het moet een goede verbinding vormen tussen de nog te ontwikkelen Nederlandse en Duitse waterstofmarkt. ‘Voor een goed functionerende waterstofmarkt is grootschalige opslag cruciaal’, zegt ceo Han Fennema van Gasunie. Zijn bedrijf wil volgens hem ondergrondse opslagen ontwikkelen in zowel Duitsland als Nederland.

Ook terminal lng

Gasunie is ook betrokken bij de ontwikkeling van een terminal voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in het Duitse Brunsbüttel. Deze terminal moet op termijn geschikt gemaakt worden voor de productie van waterstof. In Nederland legt Gasunie komende jaren een landelijk transportnetwerk voor waterstof aan.

Nederland heeft net als Duitsland grote plannen met waterstof. Zo wil energiebedrijf Eneco de komende jaren op grote schaal groene waterstof gaan produceren om af te kunnen stappen van aardgas. Ook Shell gaat een grote groene waterstoffabriek bouwen op de Tweede Maasvlakte, die haar energie krijgt van een van Shells windparken op de Noordzee. Energieconcern RWE werkt aan waterstoftoepassingen en wil daarvoor elektriciteit opwekken met een windpark dat het voor de kust van IJmuiden bouwt.