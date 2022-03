Gastgezinnen staan klaar voor Oekraïense vluchtelingen, maar het koppelen laat nog op zich wachten

De eerste vluchtelingen uit Oekraïne worden opgevangen in Hal 7 van de Utrechtse Jaarbeurs. De opvang is bedoeld voor de eerste dagen. Beeld Raymond Rutting/ de Volkskrant

Sinds woensdag staat het Rode Kruis met een Humanitarian Service Point op station Amsterdam Rai en Utrecht Centraal om vluchtelingen op te vangen. ‘Veel mensen zijn uitgeput en hongerig na een reis van drie dagen’, zegt woordvoerder Alberta Opoku. ‘We bieden ze een warm welkom met soep, broodjes en een kopje thee of koffie. Zodra ze een beetje zijn bijgekomen, brengen we ze naar opvanglocaties.’

Het Rode Kruis verleent samen met Vluchtelingenwerk en het Leger Des Heils humanitaire hulp aan Oekraïense vluchtelingen en coördineert de particuliere opvang. Naast moeders met jonge kinderen ziet Opoku alleenstaande oudere mannen, tienerstelletjes van achttien, negentien jaar oud. Niet zelden hebben ze een huisdier bij zich. ‘Op station Rai melden zich nu ook gestrande Russen: studenten, arbeidsmigranten en vrachtwagenchauffeurs op doorreis die niet meer bij hun bankrekening kunnen en dus geen geld hebben om naar huis te gaan. Ook voor hun regelen we opvang.’

Matchen met gastgezinnen

Hoe groot die groep is, kan het Rode Kruis nog niet zeggen. Ook de zogeheten ‘derdelanders’, vluchtelingen die als student of migrant in Oekraïne verbleven toen het gewapende conflict uitbrak, melden zich mondjesmaat aan. ‘Ook zij zijn kwetsbaar.’

Terwijl gemeenten naarstig op zoek zijn naar reguliere opvangplekken en noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen, hebben inmiddels ruim 25 duizend gastgezinnen zich aangemeld voor particuliere opvang. De eerste screening van die gezinnen is achter de rug. De tijd dringt, maar het matchen van gastgezinnen en vluchtelingen verloopt moeizaam.

Volgens Takecarebnb, een organisatie die de gastgezinnen screent, staan al ruim 750 geschikt bevonden gastgezinnen klaar om Oekraïners tijdelijk in huis op te nemen. Het is alleen niet duidelijk hoe de vluchtelingen over Nederland worden verspreid, zegt woordvoerder Lilly Wiggers. ‘Als het matchen volgende week al van start gaat, dan zou dat fijn zijn. Maar zorgvuldigheid is belangrijk als het gaat om een kwetsbare groep als vluchtelingen.’

Sinds woensdag heeft Takecarebnb 1.050 telefonische intakes met gastgezinnen en particulieren afgenomen. Daarvan viel een kwart af als geschikte opvangplek. In de meeste gevallen bleek een gastgezin het opvangproces te hebben onderschat. ‘Een slaapplek op de bank is niet voldoende’, zegt Wiggers. ‘Wie vluchtelingen thuis wil opvangen moet voldoende ruimte hebben en een kamer met een deur die dicht kan. We vragen mensen ook om een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag, red.) om uitbuiting of een onveilige situatie te voorkomen.’

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn de veiligheidsregio’s verantwoordelijk voor het matchen van gastgezinnen en Oekraïense vluchtelingen. Woensdag kondigde staatssecretaris Eric van der Burg aan dat gemeenten terecht kunnen bij het knooppunt coördinatie en informatie Oekraïne (KCIO), dat onder meer de matching binnen de gemeentelijke opvang zal verzorgen en bemand wordt vanuit de veiligheidsregio’s. Volgens een woordvoerder van KCIO zijn het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk en het Leger des Heils verantwoordelijk voor de matching binnen de particuliere opvang.

Crisisorganisatie

De particuliere opvang moet volgens het Rode Kruis vooralsnog als achtervang worden gezien. ‘Het idee is dat mensen eerst opgevangen worden in de reguliere en noodopvang’, zegt woordvoerder Alberta Opoku. ‘Maar de crisisorganisatie is net op touw gezet en rollen en verantwoordelijkheden kunnen in deze fase nog veranderen. Het lijkt nu misschien alsof er geen oog is voor de particuliere opvang, maar achter de schermen is iedereen er druk mee bezig.’

Naast Takecarebnb zijn ook andere burgerinitiatieven actief die gastgezinnen werven en screenen voor particuliere opvang. Een van die organisaties, Sharemyhome.org, is zelf aan de slag gegaan met het matchen van gastgezinnen en Oekraïense vluchtelingen. Volgens mede-oprichter Merel Schut hebben tot nu toe 200 vluchtelingen een opvangplek gevonden bij gastgezinnen. Daarnaast zijn zevenhonderd gastgezinnen momenteel in afwachting van een match.

‘We houden het bewust kleinschalig zodat we zicht hebben op de gastgezinnen’, zegt Schut over de mogelijke risico’s van screenen en matchen zonder ervaring. ‘De mensen die zich hebben aangemeld komen uit het netwerk van mensen uit ons eigen netwerk. Zo zullen we alleenstaande moeders met kinderen niet plaatsen bij een alleenstaande man. En omdat we de gastgezinnen in de meeste gevallen zelf of via-via kennen, krijgen we voortdurend updates en foto’s.’