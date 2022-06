Gastekorten, noodplannen en meer kolenverbranding: waarom zet Duitsland de kerncentrales niet weer aan?

De kerncentrale van Neckarwestheim, die op de nominatie staat om nog dit jaar te worden gesloten. Beeld Ronald Wittek / ANP / EPA

Hoe zat het ook weer met de Duitse ‘Atomausstieg’?

Na decennia van maatschappelijke en politieke strijd hakte de regering van Angela Merkel de knoop door in 2011, daags na de ramp met de Japanse kerncentrale in Fukushima. Binnen twee weken gingen acht oudere kernreactoren op zwart en kondigde Merkel aan dat het over en uit was met de Duitse kernenergie. De resterende negen Duitse kernreactoren zouden voor 2023 sluiten. Op dit moment draaien er nog drie Duitse kerncentrales: Neckarwestheim 2, Emsland, en Isar 2. Eind 2021 sloten drie andere kerncentrales: Brokdorf, Grohnde en Gundremmingen C.

Overweegt Duitsland om kerncentrales langer open te houden, en wat zou het daaraan hebben?

De drie resterende centrales kunnen samen 4300 megawatt produceren. Dat is genoeg om ruim vier miljoen huishoudens van stroom te voorzien, en meer dan de volledige capaciteit van alle Nederlandse kolencentrales. Op jaarbasis is het evenveel als de hoeveelheid stroom die uit 6 miljard kubieke meter gas geproduceerd kan worden: precies wat Nederland in 2021 uit Rusland importeerde. Als Duitsland de drie vorig jaar gesloten centrales tijdelijk weer in gebruik zou nemen, zoals sommige lobbyisten willen, komt hier nog eens 4200 megawatt bij.

Hoe meer Rusland de gasleveranties aan Duitsland afknijpt, hoe luider vanuit rechtse politieke partijen de roep klinkt om kernenergie nog eens goed te bekijken. De centrum-rechtse coalitiepartner FDP roept op tot een ‘open, niet-ideologische discussie’ over het langer openhouden van de drie resterende kerncentrales. De conservatieve oppositiepartij CDU wil dat de regering nu stappen neemt om een eventuele verlenging straks mogelijk te maken. Maar bondskanselier Olaf Scholz (SPD) wil er niet aan. ‘Over kernenergie valt weinig meer te zeggen’, aldus ook Groenen-minister Robert Habeck van Economische Zaken.

Waarom dan niet?

Om tal van redenen, zowel politieke als praktische. Het voornaamste praktische obstakel is de brandstof. De bevoorrading met uranium van de Duitse kerncentrales is afgestemd op het sluitingsschema: eind dit jaar is het op. Volgens bondskanselier Scholz duurt het twaalf tot achttien maanden om nieuwe brandstof te verwerven. Uit onderzoek van diverse milieu-organisaties blijkt dat eenderde van het wereldwijd verhandelde uranium afkomstig is van het Russische Rosatom, zeg maar de nucleaire Gazprom. En Europa wil nu juist geen energie meer kopen van Moskou.

Het openhouden van de kerncentrales zou nieuwe omgevings- en veiligheidstesten vereisen, en leiden tot rechtszaken die een besluit kunnen vertragen. Om technische redenen zou een doorstart pas vanaf maart 2023 meer elektriciteit opleveren. En, zeggen de uitbaters van de kerncentrales: niet alleen de brandstof maar ook het personeel is voorbereid op sluiting van de kerncentrales in 2022. Een deel gaat met vervroegd pensioen, een ander deel maakt gebruik van sociale plannen. Dat kan niet geheel worden teruggedraaid: bij verlenging is deels nieuw personeel nodig. Hooggekwalificeerd personeel opleiden duurt jaren.

Tot slot: kernenergiecentrales produceren elektriciteit, terwijl Duitsland voor verwarming en industriële processen vooral gas gebruikt. In de woorden van de Beierse Groenen-leider Ludwig Hartmann: kerncentrales verwarmen geen woningen. Van de andere kant: als er volgend jaar 4300 megawatt meer op het Europese elektriciteitsnet blijft door het langer openhouden van de Duitse kerncentrales, is de kans groot dat dit érgens Russisch gas bespaart.

En politiek ligt het ook al zo moeilijk?

Duitsland heeft tientallen jaren een verbeten maatschappelijke strijd gevoerd over kenenergie voordat de kogel eindelijk door de kerk was. De regeringspartij De Groenen is zelfs voortgekomen uit de anti-kernenergiebeweging van de jaren zeventig en tachtig. Sluiting van de kerncentrales is het levenswerk van deze partij. Ook de grootste coalitiepartij SPD ijvert al decennia voor sluiting van de kerncentrales. Dat betekent dat het uitstellen van de Atomausstieg, om nog maar te zwijgen van het heropenen van al gesloten kerncentrales, voor deze regering letterlijk en figuurlijk de nucleaire optie is. Regeringen zijn weleens om minder gevallen.

Is de kans op meer of langer voortdurende Duitse kernenergie dan helemaal nul?

Zeg nooit nooit. De branchevereniging van kernenergieproducenten zegt dat hoewel Rusland dominant is op de uraniummarkt, de brandstof ook kan worden gekocht in landen als Australië of Canada (al heeft Rosatom in dat laatste land veel belangen in uraniummijnen). Het eindoordeel van de energiebedrijven is: als we alle zeilen bijzetten, is het technisch gezien haalbaar. Maar dan moeten we wel opschieten.