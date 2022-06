Gasprijzen stijgen door verminderde toevoer Nord Stream, meer Nederlanders variabel energiecontract

Een medewerker van Gazprom bij het beginpunt van de Nord Stream-pijpleiding in de buurt van Sint-Petersburg. Beeld Peter Kovalev / Tass

Minder gas door Russische pijpleiding, prijzen stijgen

Gazprom heeft de aanvoer via de Nord Stream-pijpleiding verder teruggebracht. Donderdag ging er nog maar zo’n 30 miljoen kilowattuur per uur door de leidingen, een week geleden was dat nog ruim 62 miljoen.

Maandag begon het Russische staatsgasbedrijf de hoeveelheid gas in de pijpleiding door de Oostzee flink te verminderen. Het is voor het eerst sinds de invasie in Oekraïne dat Rusland de gastoevoer zo sterk verlaagt. De reden: het Duitse bedrijf Siemens levert als gevolg van de sancties tegen Rusland een bepaalde compressor niet meer. Op last van de Russische milieu-inspectie schroefde Gazprom de gasstroom daarom terug. Zowel analisten als politici leggen dit uit als een politiek gemotiveerde actie van de Russische overheid.

Binnen twee dagen steeg de prijs van gas op de toonaangevende Nederlandse gasbeurs TTF met bijna 50 procent, van 80 naar 120 euro per megawattuur. Op donderdag werd rond het middaguur zelfs bijna de 150 euro aangetikt. Toen de beurzen sloten was de prijs net onder de 120 euro.

Voor helft van Nederlandse huishoudens geen zekerheid energierekening

Steeds minder consumenten hebben een een gas- of elektriciteitscontract waarvan de tarieven een jaar of langer vaststaan. Inmiddels heeft de helft van de Nederlandse huishoudens een variabel contract voor onbepaalde tijd; dat was vorig jaar nog 44 procent. Iets meer dan een kwart heeft een contract voor 3 jaar, en 8 procent voor 5 jaar. Juist nu de energieprijzen stijgen, hebben minder huishoudens zekerheid over de energierekening van de komende tijd. De Autoriteit Consument & Markt zegt in de jaarlijkse energiemonitor dat dit mogelijk komt doordat energieleveranciers veel minder scheutig zijn geworden in het aanbieden van contracten met een vaste looptijd. De bedrijven kunnen niet goed inschatten hoe de energieprijzen zich zullen ontwikkelen.