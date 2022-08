Gasprijs stijgt verder: 315 euro per megawattuur, zeventien keer zoveel als vorig jaar

Het einde van pijpleiding Nord Stream 1 in Lubmin, Duitsland. Beeld Markus Schreiber / AP

Vorige week vrijdag kondigde het Russische staatsgasbedrijf Gazprom aan dat de Nord Stream-pijpleiding ‘voor onderhoud’ gesloten zou worden eind augustus. De sluiting zou drie dagen moeten duren, maar experts en beleidsmakers verwachten dat het Kremlin het onderhoud gebruikt als excuus om Europa verder te chanteren vanwege de westerse steun aan Oekraïne.

Wanneer de toevoer weer opstart blijft dus onduidelijk, waardoor de Europese gasmarkt zenuwachtiger dan ooit is geworden. Met horten en stoten is de gasprijs sinds de aankondiging geklommen tot 315 euro per megawattuur. De slotkoers zou wat lager uit kunnen pakken.

Eerder sloot Gazprom al de Nord Stream 1, die door de Baltische Zee loopt tussen Rusland en Duitsland, naar eigen zeggen ook vanwege onderhoud. Toen bracht het gasbedrijf de totale toevoer na verloop van tijd weer terug naar 20 procent.

De prijsrecords blijven door de aggressieve Russische gaspolitiek binnenstromen. Een maand geleden bereikte de gasprijs per megawattuur al een recordprijs van 200 euro.

Gas opkopen

De reden dat de gasprijzen zo omhoogschieten is tweeledig. Enerzijds is er een tekort doordat Rusland minder levert, waardoor gas een schaarser en daarmee waardevoller goed is dan voorheen. Anderzijds zijn landen op een hoog tempo tegen elkaar op aan het boksen om zo snel mogelijk hun gasreserves gevuld te krijgen voordat de winter begint. De lachende derde is Rusland zelf, dat minder gas verkoopt met ongekende marges.

Ondertussen komt de winter steeds dichterbij, en bereiden Europese landen zich voor om op een houtje te bijten. Duitsland loopt het risico deze winter zijn zware industrie af te moeten sluiten als het niet genoeg gas weet op te kopen. Het zou de enige manier kunnen zijn om huishoudens en vitale infrastructuur zoals ziekenhuizen draaiende te houden. Het sluiten van de zware industrie zou een ongekende klap zijn voor de Duitse economie, en dus ook voor die van Nederland en de rest van Europa.

Italië onafhankelijker

De Italiaanse overheid komt volgende week met een nieuwe update van haar gasnoodplan, voor als Moskou de gaslevering verder afknijpt of zelfs helemaal stilzet. Toch verwacht Italië niet dat het gas zal moeten rantsoeneren, zoals in Duitsland wellicht nodig is. Vorig jaar importeerde Italië nog 40 procent van zijn gasbehoefte uit Rusland, nu is dat nog maar 18 procent.

In de private sector worden de klappen ook voelbaar. Het Noorse Yara, een van de grootste kunstmestproducenten ter wereld, schroeft zijn productie al terug vanwege de hoge prijzen. Slechts 35 procent van de normale productiecapaciteit zal worden ingezet, maakte het bedrijf donderdag bekend.